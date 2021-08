Agosto in Sardegna: pioggia di stelle cadenti sul colle di Genn’e Mari

Si rinnova la magia della pioggia di stelle con due serate nel segno dell’archeoastronomia:

dall’incredibile punto panoramico del colle di Genn’e Mari, ammireremo il tramonto del sole sul Golfo di Oristano e all’arrivo del buio conteremo le flebili luci dei paesini adagiati nelle sottostanti vallate.

Ci lasceremo ammaliare dai racconti dell’astrofisica Barbara Leo che ci farà navigare tra meravigliose costellazioni e pianeti lucenti, in una delle notti in cui le meteore perseidi, meglio conosciute come stelle cadenti, solcano il cielo con scie luminose.

APPUNTAMENTI

L’8 agosto, inizieremo la serata con la visita guidata al sito archeologico, ci godremo il tramonto, gusteremo un aperitivo, ammireremo gli astri dell’universo e le stelle cadenti

La notte tra il 12 e 13 agosto, è quella che regala più stelle: distesi in cima alla collina, ci faremo sorprendere dalla loro pioggia

Programma: 8 AGOSTO

Ore 18.30 incontro presso il parco archeologico

Ore 18.45 visita guidata al sito

Ore 20.00 breve passeggiata nel parco e arrivo al punto panoramico per il tramonto del sole

Ore 20.20 osservazione e spiegazione del tramonto del sole

Ore 20.45 aperitivo con piccola degustazione

Ore 21.45 conferenza divulgativa sotto il cielo, sulle costellazioni, i miti e sul fenomeno delle stelle cadenti, a cura dell’astrofisica Barbara Leo

Ore 22.00 osservazione di ammassi stellari, nebulose e galassie, con l’ausilio del laser puntatore

Programma: 12 AGOSTO

Dalle ore 22.00, appuntamento con le stelle cadenti presso il parco archeologico

Biglietti di ingresso (pagamento anticipato, con formula da concordare al momento della prenotazione)

euro 12 (valido per le serate dell’8 e 12 agosto)

euro 5 (valido per la sola serata del 12 agosto e comprensivo di ingresso al nuraghe con visita guidata, da utilizzarsi dal 13 agosto al 31 dicembre 2021)

Si richiede a ogni partecipante di munirsi di una torcia (va bene anche quella del cellulare) e indossare abbigliamento adatto all’ambiente e al clima serale. È consigliabile portarsi un telo o tappetino su cui sdraiarsi durante l’osservazione delle stelle cadenti

Prenotazioni al – o alle mail: @.-

@…

IMPORTANTE: E’ obbligatorio l’uso della mascherina e verrà rilevata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 37,5° per poter partecipare all’evento

AVVISO: l’evento si svolgerà rispettando tutte le norme comportamentali per accogliervi in sicurezza e nel caso fosse obbligatorio il GREEN PASS, sarà richiesto al momento della prenotazione e sarà da esibire all’arrivo nella biglietteria del Parco Archeologico

Evento a cura la Coop. Turismo in Marmilla e del Parco e Museo Genna Maria, con la collaborazione dell’Associazione Orbitando.