Accertamenti e segnalazioni relativi all’attività della Legione Carabinieri di Sardegna

➢ Gavoi (NU)

Deferimento in s.l. per art. 648 C.P. – ricettazione.

Militari locale Stazione CC, esito accertamenti relativi ad una denuncia sporta presso quel comando in data 26 maggio u.s., da parte di cittadina di Gavoi, deferivano in s.l. per reato in titolo, C.S. residente a Orosei (NU) classe 83, già avvisata orale, per essersi appropriata indebitamente di n. 3 equini di proprietà della denunciante, 2 dei quali ceduti per la somma di € 1.400,00 a giovane operaio di Dorgali. L’attività di ricerca condotta dai militari della Stazione di Gavoi, congiuntamente a militari delle Stazioni di Ottana, Orune, Dorgali e della Squadriglia di “Iloghe” consentiva di recuperare in Dorgali (NU) n. 2 cavalli che venivano sottoposti a sequestro e affidati in custodia giudiziaria alla legittima proprietaria. In corso ulteriori accertamenti per le ricerche del terzo equino.

➢ Orotelli (NU)

Segnalazione per Art. 75 D.P.R. 309/1990 – detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

Militari locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura UTG di Sassari quale assuntore di sostanze stupefacenti F.G., classe 90, celibe, impiegato, residente a Osilo (SS), poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di 1 grammo di marjuana. Sostanza stupefacente sottoposta a sequestro amministrativo. Patente di guida ritirata.

advertisement

➢ Orani (NU)

Segnalazione per Art. 75 D.P.R. 309/1990 – detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

Militari Stazione CC di Oniferi hanno segnalato alla Prefettura UTG di Bari, quale assuntore di sostanze stupefacenti G. C., classe 97, residente a Mola di Bari, celibe, disoccupato, in quanto a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di 0,04 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente hashish. Sostanza stupefacente sottoposta a sequestro amministrativo.