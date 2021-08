A ottobre in Marmilla per sperimentare l’ipnosi regressiva

Il weekend speciale a Villa Verde promosso dal Consorzio “Due Giare”. Il presidente Zedda: <Prosegue la valorizzazione del nostro territorio>. L’ipnosi sbarca in Marmilla.

Una tecnica olistica nella terra del vivere sano e del vivere lento, che diventerà un’esperienza da vivere e condividere fra poco meno di due mesi ai piedi del Monte Arci.

Nel weekend dal 22 al 24 ottobre il centro di produzione culturale “Move The Box”, di proprietà del Consorzio turistico “Due Giare” ospiterà l’iniziativa, sinora unica nel suo genere in Sardegna, “Riscopri l’immortalità dell’anima”, condotta dall’ipnotista e ipnologo Mauro Russo, che ha esordito: <Tanti benefici per chi deciderà di partecipare. Per il momento possiamo annunciare questo: quando una persona, attraverso le tecniche dell’ipnosi e della regressione, riesce a rendersi conto dell’esistenza di un blocco nel suo passato, in quello stesso momento quel blocco si scioglie, scompare e la sua vita cambia>.

Dunque benessere fisico, ma soprattutto mentale. Ovvero benessere individuale e crescita personale.

<Un’esperienza assolutamente in linea con le tante azioni e iniziative del nostro Consorzio sulla qualità della vita, il paesaggio e l’ambiente visto come luogo della memoria e del tempo da conoscere e tutelare in chiave evolutiva>, ha aggiunto Lino Zedda, presidente del Consorzio Due Giare, che ha scelto di promuovere l’evento, <un weekend speciale che si inserisce benissimo anche nel nostro progetto di Distretto Culturale Evoluto della Marmilla e che ha come suo cuore pulsante proprio il centro Move The Box di Villa Verde>.

WEEK END SPECIALE I tre giorni di “Riscopri l’immortalità dell’anima” prevedono una parte teorica e tanta pratica. <Spiegherò ai partecipanti in che cosa consiste la tecnica dell’ipnosi regressiva>, ha spiegato Russo, 52 anni, originario del Salento, <c’è tanta, troppa confusione intorno a questa tecnica.

Il 90 per cento delle informazioni arrivano da persone che non hanno mai sperimentato l’ipnosi regressiva e ne parlano solo per sentito dire. Il mio libro si intitola proprio “Ipnosi e regressione. False credenze e nascoste verità”>. L’ipnosi regressiva è una tecnica potente che si rivolge al passato, anche alle vite precedenti, per accrescere la conoscenza del proprio sé e superare blocchi e ostacoli, credenze e condizionamenti spesso reconditi. Lo sguardo è rivolto poi al futuro, fatto di sogni e libertà.

Poi la parte pratica. <Farò provare circa sei o sette tecniche di ipnosi regressiva, da condividere con tutti i partecipanti>, ha aggiunto Russo, <e farà toccare loro con mano i benefici. Indipendentemente dalla credenza su vite passate, quando un individuo riesce a tirare fuori un blocco o un ricordo dal suo passato, che lo condiziona negativamente, in quello stesso momento il blocco scompare. Solo un esempio: se uno ricorda un momento in cui ha avuto paura di cadere, quella paura scompare dalla sua vita>.

Sperimentare l’ipnosi regressiva

IL LUOGO La scelta di Villa Verde e del centro “Move The Box” non è stata casuale. <Lo scorso anno ho conosciuto Roberta Muscas, che collabora col Consorzio Due Giare e che mi ha subito manifestato del suo progetto di portare le tecniche olistiche e regressive in Sardegna, per lanciare proprio il centro di Villa Verde nel mondo olistico e del benessere. Un progetto, che ora si è concretizzato>, ha raccontato Russo, <il territorio della Marmilla e del Monte Arci ci aiuterà tanto dal punto di vista energetico.

Sono luoghi, dove tu entri davvero a contatto diretto con la natura e riesci a vivere in un’altra dimensione. Non troveremo la stessa energia sul Pirellone di Milano. Inoltre la nostra iniziativa va a braccetto con la scoperta dei luoghi della Sardegna come luoghi di noi stessi. Purtroppo il 95 per cento degli italiani conosce l’isola solo per mare e spiagge, invece la terra sarda è ricca di luoghi incantevoli, speciali e magici, come la Marmilla>.

IL CONSORZIO Il presidente Zedda ha ribadito: <Fine, che si sposa con quello del nostro Consorzio. Ovvero promuovere i nostri dodici paesi come luoghi per un turismo alternativo lontano dalle coste. Una terra fatta di storia, cultura, tradizioni e ambiente, che può costruire anche su iniziative come questa il suo futuro turistico>.

ISCRIZIONI Per info, costi e iscrizione www.ipnosiviteprecedenti.it/eventi

Infoline: 335.6317180 – 366.4175803. Posti limitati e sconto riservato agli iscritti entro il 31 agosto. Garanzia: GARANZIA: Soddisfatti o rimborsati 100% + Covid risk.