Windsurf giovanile: all’Adriatico Wind Club Ravenna un corso che introduce al windsurf agonistico

Dal 2 agosto l’Adriatico Wind Club Ravenna organizza un corso proposto in 15 appuntamenti per introdurre ragazzi/e dagli 8 ai 10 anni al windsurf agonistico. Le lezioni pratiche e teoriche saranno svolte dall’allenatore federale Roberto Pierani presso la sede del circolo di Porto Corsini dal 2 al 25 agosto, dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, al costo di 300 euro a testa, comprensivo di tesseramento ed uso attrezzatura. Il gruppo non sarà più numeroso di 10 e si inizierà con un minimo di 5 adesioni.

Il target di riferimento è quello di ragazzi/e sportivi, che hanno già provato la vela e vogliono provare a praticare il windsurf nella filiera della classe giovanile della Federazione Italiana Vela e quindi sulla tavola Techno 293. L’obbiettivo è quello di formare una nuova squadra per i colori dell’AWC Ravenna, che possa approcciarsi alle regate, a cui il circolo partecipa abitualmente in tutta Italia.