Waterpolo Sardinia Cup. Triangolare internazionale di pallanuoto

Ritorna a Cagliari dopo dieci anni e da Campione del Mondo in carica. La nazionale italiana di Pallanuoto sarà di scena nella Piscina Comunale di Terramaini assieme alle rappresentative di Croazia e Russia. Un appuntamento importante per il famigerato Settebello che subito dopo il ritiro in Sardegna partirà a Tokio per le Olimpiadi.

La Waterpolo Sardinia Cup, condensata tra il 9 e l’11 luglio 2021 sarà presentata nei minimi dettagli nel corso della conferenza stampa di martedì 6 luglio 2021 alle ore 12:00 presso la sala T4 del THotel, in via dei Giudicati 66 a Cagliari.

A fare gli onori di casa il presidente del Comitato regionale della FIN (Federazione Italiana Nuoto) Danilo Russu che darà la parola al presidente nazionale FIN Paolo Barelli, al cittì azzurro Sandro Campagna, al Direttore Tecnico del settore pallanuoto della Nazionale italiana Fabio Conti, al presidente del CONI Sardegna Bruno Perra e al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. In sala saranno presenti tutti i ventuno pallanuotisti convocati per il ritiro.

Durante la conferenza stampa sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale anche nel corso di eventuali interviste con i protagonisti.