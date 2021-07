Volontari olbiesi pronti per una nuova serata all’insegna dell’ecologia

Poco distanti dalla zona già oggetto delle precedenti iniziative di pulizia del quartiere, nella serata di sabato 24 luglio i volontari della Fondazione La Via della Felicità, contribuiranno ad un maggior decoro nella zona bassa di Viale Aldo Moro, sempre vicino al parco Fausto Noce.

Come nelle precedenti occasioni, i volontari volontari saranno armati di guanti, bustoni e scope. Tuttavia non si limiteranno a pulire le strade: sono pronte infatti centinaia di copie del libro da cui la fondazione prende il nome, La Via della Felicità, di L. Ron Hubbard.

Verranno distribuiti gratuitamente per aggiungere all’iniziativa un messaggio sociale. Questo libro infatti è un codice morale non religioso e invita il lettore ad effettuare una riflessione sulle azioni della quotidianità. Tramite precetti come i due citati sopra, il lettore ha modo di intraprendere alcuni accorgimenti per la vita di tutti giorni e, indubbiamente, indirizzarsi ad una maggior felicità.