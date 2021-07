Volontari divulgano la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Pronte centinaia di copie di materiale informativo sui 30 Diritti Fondamentali Umani. Il periodo che stiamo vivendo è un continuo lamento all’insegna di “voglio che i miei diritti siano rispettati”, tuttavia non sempre e non da tutti sono conosciuti quelli che sono i Diritti Umani. Si scrive con la lettera maiuscola in quanto si tratta di un documento ufficiale, una elenco di diritti che tutti gli stati membri delle Nazioni Unite, ispirati e diretti da Eleanor Roosvelt, nel 1948 hanno riconosciuto questi 30 articoli come diritti universali.

I volontari della fondazione Uniti per i Diritti Umani in collaborazione con quelli della Chiesa di Scientology, nelle serate di martedì 20 e mercoledì 21, distribuiranno centinaia di libretti all’interno dei quali ogni diritto viene spiegato in modo esaustivo, garantendo la conoscenza degli stessi a chiunque. Le attività avverranno a Cagliari, Monastir e Nuoro. Non solo, un fatto del quale i cittadini verranno messi a conoscenza è che questo incredibile documento risulta essere poco più che una serie di voci stampate su un foglio di carta. Praticamente nessuna nazione al mondo li ha adottati come testo di legge.

advertisement

“I diritti umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico” disse L. Ron Hubbard. Ecco perché i volontari hanno voluto celebrare l’International Mandela Day con un’ampia divulgazione di questo documento. D’altra parte, se questi articoli fossero davvero ben conosciuti e rispettati a qualsiasi livello della società, interminabili e indecifrabili elenchi di leggi perderebbero di peso. Affermare “Siamo nati tutti liberi e uguali” semplifica immediatamente la concezione di come dovremmo comportarci verso gli altri. Conoscere i Diritti Umani è una via verso la tolleranza reciproca e può davvero portare alla pace.