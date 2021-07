Villanova: 21 luglio sfida tra short films alla finale di Cinemadamare

A Villanova Monteleone Cinemadamare porta la sera del 21 luglio una finale fatta di bellissimi short film.

La Weekly Competition di Cinemadamare 2021 nel Comune sardo si terrà la sera del 21 luglio alle ore 21:00 presso Piazza Pietro Arru (ex Mercato Vecchio).

Tutti i cittadini potranno finalmente assistere ai film girati nell’ultima settimana tra le bellezze del comune di Villanova, in cui registi, attori, fonici e direttori della fotografia hanno creato molti set cinematografici a cielo aperto a partire da venerdì 16 luglio.

Il più grande raduno itinerante di filmmaker al mondo terrà spettacolo con la gara di short film girati da giovani filmmaker, italiani e stranieri, dal centro del paese fino alle coste del comune, tra il lago e i siti archeologici, in una settimana di intensa attività, tra proiezioni di film di grandi registi internazionali, la produzione di cortometraggi e la masterclass tenuta dallo scrittore e giornalista sardo Flavio Soriga.

Ecco alcuni nomi e le nazionalità dei registi che firmeranno le varie opere: Penelope Zouganeli dalla Grecia, Elizabeth Martinez dagli Stati Uniti, Marius Stancu dalla Romania, Edouard Lemiale dalla Francia e Marie Guimond dal Canada, Jules Baron dalla Francia, Giovanna Cassese dal Messico e Marc Folch dalla Spagna. E dall’Italia: Lorenzo Baldi da Roma, Max Miecchi da Ancona, Alessandro Panzolli da Udine, Livio Egizzo e Lorenzo Sorbi dalla Toscana, Giuseppe Circelli da Pisa e Simone Montacci da Roma.

Tutti i filmmaker hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente.

“Ci si sente a casa, tutti i villanovesi hanno dimostrato un grande interesse verso il cinema e le nostre attività, si sono messi a disposizione per aiutarci e risolvere ogni nostro problema. Il coinvolgimento di tutti gli abitanti è stato inaspettato e l’accoglienza calorosa.” Dice la filmmaker milanese Serena Salentina, dopo pochi giorni dal suo arrivo in paese. L’attenzione di Villanova è altissima e l’attesa per la visione dei film girati da Cinemadamare nell’ultima settimana sta mettendo in fermento la comunità.

I giovani cineasti si sono confrontati con le imprese e le attività commerciali della città, con tutta la comunità che ha risposto offrendo ai giovani cineasti supporto logistico, spunti interessanti, e si è messa a totale disposizione dei giovani registi per trovare location e attori per ricoprire ruoli di comparse o protagonisti nei film girati durante gli ultimi sei giorni a Villanova Monteleone.

L’appuntamento è per mercoledì 21 luglio alle ore 21:00 Piazza Pietro Arru (ex Mercato Vecchio) per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati: dal comico al drammatico e dal film sperimentale al mondo fantastico e mistico.