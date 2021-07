Villacidro. Guida in stato di ebrezza e provoca un incidente: denunciato un operaio di Guspini

Stanotte alle ore 23:30 a Villacidro, incrocio tra S.S.196 e S.P. 61, per cause in corso di accertamento, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto una Citroen condotta da un 40enne del luogo e una Ford, condotta da un 42enne operaio di Guspini.

A seguito dell’evento i due conducenti sono stati trasportati da personale del 118 presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale per accertamenti, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, coadiuvati da quelli della Stazione di Gonnosfanadiga che, a conclusione dei rilievi di legge, hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza il secondo dei due, poiché risultato positivo al test alcolemico con tasso di 1,84 g/l mentre era alla guida della predetta autovettura.

Il documento di guida del giovane è stato ritirato dal personale operante ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.