Viaggiare in camper – Un’esperienza unica e ricca di vantaggi

Viaggiare in camper: chi viaggia in camper sa bene quanti e quali siano i vantaggi che questo mezzo di trasporto concede.

Questo particolare e affascinante mezzo di trasporto, consente di decidere i tempi di marcia e i luoghi da raggiungere, in totale autonomia, regalando esperienze di viaggio perfette per chi ama vivere in pieno stile wild.

Viaggiare su un camper è vantaggioso?

Spostarsi su un camper è vantaggioso non solo per il grande senso d’indipendenza che permette di provare durante il viaggio, ma anche per tanti altri aspetti, più nascosti ma ben presenti.

Se si decide di scegliere un furgonato Malibu, sarà facile comprendere quali sono i benefici che un camper cela. I veicoli di alto livello come quello appena citato infatti, garantiscono:

Isolamento termico , perfetto per combattere caldo e freddo a seconda della meta che si desidera raggiungere. Un aspetto non di poco conto, in quanto non tutte le strutture turistiche hanno alloggi con questo comfort.

, perfetto per combattere caldo e freddo a seconda della meta che si desidera raggiungere. Un aspetto non di poco conto, in quanto non tutte le strutture turistiche hanno alloggi con questo comfort. Elevato spazio di stivaggio , perfetto per quei viaggiatori che desiderano trasportare biciclette, tandem, monopattini e altri oggetti ingombranti.

, perfetto per quei viaggiatori che desiderano trasportare biciclette, tandem, monopattini e altri oggetti ingombranti. Ospitalità, in quanto i posti letto possono essere superiori al numero dei viaggiatori. Il camper potrebbe diventare quindi un motivo di aggregazione e di ritrovo tra amici e parenti.

Viaggiare in camper inoltre, permette di soggiornare a stretto contatto con la natura, avendo massima scelta se prediligere un luogo in riva al mare o sulla cima di una montagna, tra temperature fresche e flora incontaminata.

Vacanze in camper – Consigli utili

Svolgere una vacanza in camper è più semplice di quanto sembra, basta seguire pochi e facili consigli.

Prima di tutto, per vivere una vacanza degna di nota, è necessario scegliere un camper di qualità, preferibilmente dotato dei comfort basilari, come:

Altezza moderata , non superiore ai 3,5 metri, in modo da viaggiare senza limitazioni sotto ponti e altre strade anguste.

, non superiore ai 3,5 metri, in modo da viaggiare senza limitazioni sotto ponti e altre strade anguste. Mobili a doppio collegamento , perfetti per non sentire rumori mentre il veicolo è in transito.

, perfetti per non sentire rumori mentre il veicolo è in transito. Carrozzeria aerodinamica , per contenere i consumi di benzina e il livello d’isolamento.

, per contenere i consumi di benzina e il livello d’isolamento. Bagni completi, muniti non solo di wc e lavandino, ma anche di doccia.

Altre indicazioni utili per vivere degli ottimi soggiorni in camper, riguardano l’attrezzatura da portare in valigia, come per esempio le prolunghe e le doppie prese, essenziali se si viaggia in gruppi formati da più di 2 persone. Utilissime anche le zanzariere (esistono modelli mobili), che in zone paludose ed umide, consentono di dormire indisturbati da zanzare ed altri insetti.

Per chi desidera utilizzare più elettrodomestici contemporaneamente, è altamente suggerito l’utilizzo di un generatore di corrente silenzioso, perfetto per essere messo in moto anche durante la notte.

Se si vuole viaggiare nel massimo della sicurezza, è consigliabile anche l’acquisto di un kit di pronto soccorso, da integrare con qualche medicinale, in caso di bisogno improvviso.

Sono importantissimi anche i piccoli utensili, come coltellini svizzeri e forbici, utili per tagliare, svitare e aggiustare qualcosa di rotto. Per chi è abbastanza abile in lavori di manutenzione, potrebbe tornate comoda anche una piccola cassetta degli attrezzi.