Radio Idea: 20° anniversario per il Disconovità 2021

Un risultato importante quello di Radio Idea, una delle poche emittenti locali in F.M. del territorio, ultima rimasta nella città di Molfetta, che sta per giungere al traguardo dei 40 anni di attività.

Dal lavoro che si svolge quotidianamente in radio nella selezione delle nuove uscite musicali per la trasmissione radiofonica, vengono selezionati gli artisti che ogni anno partecipano al Disconovità Gran Galà, giunta alla ventesima edizione, che si svolgerà il 19 luglio 2021 a Molfetta (Ba).

Lucia Catacchio, direttrice artistica e presentatrice dell’evento è sempre un po restia nel svelare le tante novità, tuttavia ci fa sapere che lo spettacolo sarà un connubio tra trasmissione radiofonica, televisiva e spettacolo dal vivo, un format nuovo ed esclusivo da lei ideato, dove gli artisti si esibiranno dal vivo, in sincrono con la proiezione dei videoclip musicali, ideale quindi per la trasmissione in diretta su Radio Idea e Radio Idea TV (https://www.radioidea.it) che andrà anche in replica su vari media.

Tra gli ospiti avremo il grande ritorno di Heaven di Battista, una cantante italo americana, che ci raggiungerà da Londra dove attualmente è in tournée, che abbiamo lanciato in Italia durante la nostra seconda edizione del Disconovità 2003 (http://www.quindici-molfetta.it/seconda-edizione-del-disco-novitaorganizzato-da-radio-idea_1156.aspx)

Stella Calà (cugina dell’attore Jerry Calà) che da Palermo, ritornerà a Molfetta per presentarci il suo nuovo inedito.

Da Nardò nel Salento avremo Ray Campa che ha realizzato il jingle del Disconovità, diventato successivamente, grazie al testo di Luigi Catacchio, la musica e la voce di Ray Campa, la colonna sonora del DISCONOVITÁ Gran Galà. Oltre la versione ufficiale radio edit con 124.000 visualizzazioni su Youtube, ascolteremo la dance remix feat. dj Stefano Dani e la versión en español feat. Catiana (Valencia)

(https://www.earone.it/news/ray_campa_disconovita_feat_catiana_version_en_espanol_radio_date_29_06_2021_52880427/).

Su questo brano il maestro Raffaele Parisi, direttore della scuola di ballo Les Dances di Molfetta, con il corpo di ballo ufficiale del Disconovità ci farà assistere ad una inedita coreografia.

Emulando il mitico re del pop, Michael Jackson, Giorgio Jackson si esibirà con una spettacolare performance di ballo e canto.

Si esibiranno infine i primi tre classificati del 2° contest Disconovità TV realizzato in diretta su Telesveva il 19 giugno u.s. e direttamente dal CEO Ciro Imperato della Tilt Music Corporate di Londra, riceveranno i premi consistenti in contratti discografici.

Non potrà mancare la sfilata di moda a cura del Centro Moda Mastropierro.

L’evento rientra negli spettacoli voluti e patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Molfetta (E.M. 2021) ed ha come partner la F.I.D.A.S. che per inciso ricorda ai donatori che in questo periodo vi è carenza di sangue.

In ordine alfabetico tra gli ospiti avremo: Annalisa Marella (Deva) – Antonio Pio Mazzei – Arianna Carchedi – Benedetta Z – Christian Manca – Francesco Ceniti – Gabriella Aruanno – Lorena Fanelli (Lorè) – Lorena Sancilio – MikeS The Shame.

Ingresso libero e gratuito

Diretta TV su www.radioidea.it