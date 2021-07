Ventennale del “Gran Galà Disconovità” 2021

News Radio Idea: Emittente locale di Molfetta sorta nel 1984, vanta di essere la prima radio della Puglia su internet. Con il suo segnale ricopre parte delle province di Bari e BAT. Nel 2005 si è trasformata in Emittente Comunitaria divenendo Associazione Culturale apolitica e non persegue fini di lucro. La zona di copertura è nella regione Puglia, la prov. di Bari, ed esattamente i comuni di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo, Corato, Bisceglie, Trani. Ascolta Radio Idea in FM 97.300 MHz e on-line in simulcasting: www.radioidea.it Notiziario di informazione locale Idea News testata giornalistica reg. il 13/03/07 al n. 10/07, Trib. di Trani. Air Play: é un circuito di distribuzione di contenuti radiofonici ed offre alle radio indipendenti associate un vasto bouquet di programmi, notiziari, rubriche, classifiche, pubblicità, in maniera assolutamente gratuita. Il circuito promuove inoltre l’ottima musica delle novità discografiche di gruppi ed artisti emergenti. Visita: www.airplay.it Disco novità: é un Galà Musicale Nazionale alla 20ª edizione che si terrà nelle prime settimane di luglio 2021 a Molfetta. É uno dei pochi grandi eventi del centro-sud dove poter ascoltare in anteprima le primizie della buona musica. Vi partecipano artisti emergenti ed affermati, iscritti SIAE, che vantano un nutrito numero di esibizioni in concerti, apparizioni televisive e incisione di dischi con marchi affermati della discografia. Un festival nel quale è possibile scoprire nuovi talenti e future star della musica. Aderente al circuito Audiocoop-Meifest. Per saperne di più www.disconovita.it