Venerdì 30 e sabato 31 luglio in onda Velissima con lo speciale “Circolo Surf Torbole”

Proseguono le puntate di “Velissima”, la nuova trasmissione che vuol far conoscere la realtà della vela, del windsurf e del kite, viaggiando tra le eccellenze del settore in un territorio unico. Venerdì 30 luglio alle ore 20:40 e sabato 31 luglio in seconda serata alle 23:10, saranno presentate le attività, le persone e i personaggi storici del Circolo Surf Torbole, con interviste e immagini eccezionali di windsurf, wing e kite; la puntata andrà in onda su Trentino TV – oppure live on line all’indirizzo web https://www.trentinotv.it/live.php. Un mix di attività spettacolari dedicate soprattutto ai giovanissimi raccontate dai conduttori Giovanni Danieli e Gabriele Buselli, con la partecipazione di Francesca Cazzaniga. Sarà l’occasione per conoscere le persone, che giornalmente permettono di vivere lo sport nel modo più professionale e divertente possibile, una grande famiglia in cui tanti giovani crescono tra tavole, pinne, piantoni foil, vele, mute e tanti, tanti amici. Non mancherà un saluto del sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi.

Velissima è una trasmissione ideata da Giovanni Danieli, in onda su Trentino TV e un circuito di altre 100 TV locali distribuite in tutta Italia, che ha l’obbiettivo di far conoscere il mondo della vela, del windsurf, del kitesurf nella realtà dei circoli velici riconosciuti dalla Federazione Italiana Vela, a chi ancora non conosce questi sport d’acqua e potrebbe essere invogliato ad avvicinarsi. Personaggi storici dei circoli, campioni, giovani promesse, scuola vela, servizi offerti dai circoli stessi, attività didattiche e non solo. Si vuole portare il lago, l’acqua, le regate, e tutto ciò che propone un circolo velico a casa di tutti coloro, che immaginano la vela come disciplina ancora troppo lontana per essere praticata da chiunque. Un team di giornalisti e professionisti del mondo della tv cercherà di trasmettere l’emozione che la grande famiglia della vela sa dare, in tutte le sue sfaccettature.