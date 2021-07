Vaccino: Mura (Pd), terribile politica che avalla no vax

“Non immaginabili le condizioni in cui saremmo senza il vaccino, quanti malati e morti dovremmo contare ora: chi si oppone al vaccino o peggio la politica che avalla i no vax si sta assumendo una responsabilità terribile. Episodi come quello di Pesaro e le manifestazioni che si tengono in tutta Italia ci dicono che qualcuno sta tentando di approfittare del covid per avvelenare il clima sociale nel nostro Paese. Occorre invece opporre un fronte compatto e convincere sempre più persone a vaccinarsi, soprattutto in regioni come la Sardegna dove si registra un aumento dei contagi e la diffusione della variante Delta, mentre i vaccinati sono sotto la media nazionale”.

Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, dopo che Sicilia e Sardegna sono tornate in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.