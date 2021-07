Vacanze in barca in Sardegna: il trend dell’estate

Vacanze in barca in Sardegna. “La vacanza perfetta non esiste”: questa frase è quella che potrebbe ronzarvi in testa al momento della prenotazione, anche per non farvi troppe illusioni, dato che puntualmente un po’ si viene delusi.

Ma ci sono vacanze che sono nettamente migliori di altre, sia sulla carta che nei fatti: avete mai pensato, per esempio, a un noleggio yacht in Sardegna? Certo, direte voi, molte grazie!

Abbiamo solo citato una vacanza su un mezzo di lusso in uno dei posti di mare più belli al mondo, in grado di unire non solo dei paesaggi da sogno incantato, ma anche arte e cultura ancestrali, per fare un bagno di usi e costumi molto diversi da quelli a cui siamo abituati! Insomma, chi non la vorrebbe, una vacanza in Sardegna così, soprattutto in yacht? Esatto: tutti quanti.

Se pensate che i prezzi potrebbero essere un po’ troppo “fuori dall’ascia” per le vostre possibilità, non preoccupatevi: sappiate che ci sono dei siti sui quali poter scovare delle offerte pazzesche sul noleggio, come ad esempio Nautal. Sì, perché quando si tratta di barche, non c’è bisogno di comprare, basta noleggiare!

Nelle prossime righe cercheremo di immaginare come potrebbero essere le nostre vacanze in barca in Sardegna, cercando di entrare nei dettagli delle nostre possibilità!

TUTTO È POSSIBILE, BASTA SAPERE DOVE CERCARE!

Se avete presente tutte quelle bellissime barche ancorate nei porti delle vostre vecchie mete di villeggiatura, se avete guardato di sguincio quelle famiglie o quei gruppi di amici che si intrattenevano a cena suoi ponti di queste barche, se un po’ li avete invidiati pensando a come sarebbe essere al loro posto, ecco che questo potrebbe presto smettere di essere un sogno e iniziare a diventare una realtà da cullare, fotografare e mostrare ai vostri amici increduli!

Una vacanza in yacht per le più belle cale della Sardegna, magari all’arcipelago della Maddalena, con il tour delle sue piccole isole pittoresche, avvicinandoci alle località dal blu del mare e facendo i migliori bagni della nostra vita…al largo!

Non solo: ci potremo godere la nostra vacanza in barca in Sardegna in totale sicurezza, dato che sulla barca saremo presenti solo noi, senza entrare negli affollati stabilimenti che potrebbero renderci la vita decisamente più pericolosa.

E se non sapessimo nemmeno come si guarda, una barca, figurarsi governarla? Niente paura: alcuni siti ci mettono a disposizione degli skipper professionali che si prenderanno le grane delle uscite in barca al posto nostro; nessuna preoccupazione, quindi, per gli ingressi in porto, per i fondali bassi, per le rocce sporgenti e chi più ne ha più ne metta. A noi, il solo obbligo di trovare il mare più bello nel quale tuffarci elegantemente e la scelta giusta del ristorante per la sera!

Insomma, cosa vi dicevamo: grazie al web una vacanza in barca in Sardegna non sarà più solo un sogno, ma potrebbe diventare una bellissima realtà.

E, se le vostre preferenze toccassero più altre barche, come ad esempio quelle a vela o, perché no, dei catamarani? Come vi dicevamo, tutto è possibile!