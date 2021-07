Ugl Autonomie Basilicata:” Giovanni Pacifico nuovo Responsabile Regionale”

Di concerto con la struttura Ugl Lucana, il Segretario Responsabile Ugl Autonomie Locali, D.ssa Ornella Petillo, ha nominato il già dirigente sindacale Giovanni Pacifico, Responsabile Regionale Basilicata e Provinciale Potenza della Federazione UGL Autonomie.

Pacifico ha così dichiarato: “Desidero ringraziare il Segretario Nazionale Petillo, i Dirigenti Ugl in Basilicata e in particolare il Segretario Utl Potenza Giuseppe Palumbo, a cui va la mia gratitudine per la fiducia che hanno voluto accordarmi ed i quali saranno per me un saldo punto di riferimento. Sarà mia premura onorare, al meglio delle mie capacità e delle mie forze, l’importante compito che mi è stato affidato, mettendomi a disposizione non solo degli iscritti, ma di tutti i lavoratori che si vorranno avvicinare alla Federazione Ugl Autonomie. Spero – ha concluso Pacifico – di rappresentare per i colleghi un nuovo riferimento, nonché una risorsa, per ogni esigenza e problematica, che di certo non mancano nei diversi ambiti della Pubblica Amministrazione Locale di Basilicata”.