Ufficio ADM Sassari, supporto alle imprese e sostegno alle attività produttive

Sassari, 7 luglio 2021 – Nel primo semestre del 2021, ADM Sassari ha continuato la propria

azione di controllo anche finalizzata a supportare gli operatori economici. Tale sostegno

all’attività produttiva si è particolarmente concretizzato attraverso l’emissione di ingenti

rimborsi nel settore delle Accise. Nell’ambito dei riaccrediti dovuti per la riduzione delle

aliquote prevista per gli impieghi agevolati di cui alla Tab. A del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico

Accise), sono stati corrisposti oltre 5 milioni di euro a fronte di un centinaio di istanze

presentate da soggetti beneficiari per il riscaldamento in zone climatiche, per le serre, per la forza motrice, per le agevolazioni ai taxi e quelle alle Forze Armate.

Sono stati inoltre erogati oltre 3 milioni di euro in esito a circa 500 istanze presentate dagli

operatori del settore autotrasporto.

Per quanto concerne le nuove licenze e autorizzazioni, ne sono state rilasciate 90 di natura

fiscale, 361 di minuta vendita di prodotti alcolici e 18 inerenti la forza motrice

In ambito doganale, infine, sono state concesse 5 autorizzazioni REX, 1 per esportatore

autorizzato e 1 per deposito di temporanea custodia.