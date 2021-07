Twin Flames. Il viaggio delle Fiamme Gemelle. “Scritto nel Cielo”,

In un periodo storico in cui ogni certezza vacilla e tutto sembra si distrugga, si alza un coro controcorrente, un’onda d’Amore che sta diventando contagiosa: IO CREDO.

Non l’ha scatenata nessun guru spirituale o realtà religiosa, ma lei: Federica Botto. Una

normalissima donna che, dopo anni trascorsi a servizio di senzatetto e sofferenti, nel silenzio e nell’anonimato, ha trovato il coraggio di uscire allo scoperto, per dar voce a quell’Amore che, nonostante quanto sta succedendo nel mondo, ancora c’è.

TU ABBI FEDE, dice:

– in Te stesso e nel tuo infinito potenziale

– Nell’Amore

– Nel Bene

– Nella Vita

– Nella Bellezza che, nonostante tutto ancora esiste: inTe e attorno a Te

– Nella Luce

– Nell’Universo, amorevole e benevolo

– Nella Meraviglia in serbo per Te.

Un passato da modella, non ti aspetteresti di sentir pronunciare parole di Fede e Amore da lei. Eppure è così. E quando parla degli Angeli, del Bene in cui crede e della Luce che vede esserci in ciascuno di noi, gli occhi le brillano.

Dure prove superate, l’umano dolore conosciuto in ogni sua forma, eppure questa gracile donna, con un rassicurante sorriso ti ripete: “Tu abbi Fede”.

Difficile, parlandole, non aprire almeno un varco alla speranza, alla fiducia di un presente ed un domani migliori. Difficile non credere che si celi davvero qualcosa di meraviglioso e straordinario in ogni persona.

E se esistessero i miracoli? Lei sostiene di sì. Li compie Dio, ma possiamo manifestarli anche noi, a partire dal “riconoscimento dell’Amore che siamo” e “dalla volontà di portare quest’Amore nei gesti che compiamo”.

Fede, pur credendo, toglie tutte le etichette religiose alla spiritualità, per permettere al bene di farsi strada “nella materia” e nella semplicità.

Coi suoi lavori, il primo libro, i progetti Cielo e Terra, ci prende per mano per mostrarci come “tutto quello che cerchiamo nelle nostre vite – Amore, felicità risposte – esiste già dentro di noi e attorno a noi”.

“Il più grande viaggio d’Amore è quello di un’Anima alla scoperta di se stessa, della Luce

che è”. “Conosci Te stesso e conoscerai il mondo e i mondi” Twin Flames, il viaggio delle Fiamme Gemelle Federica esce allo scoperto e fa da apripista alla rivoluzione d’Amore in atto, ma ha le idee già chiare: tra i suoi obiettivi ci sarà dare volto e visibilità “agli ultimi”, quegli ultimi che per lei sono sempre stati i primi. Ma in modo nuovo: non nella pietà, ma nella dignità e nella bellezza.

“Tutti siamo Amore, e Tutto è Amore per Tutti”.

C’è bellezza in ognuno di noi.

E non è dettata dal nostro aspetto fisico o dalle nostre condizioni: ma dalla “Luce che siamo”.

Sono i sentimenti che abbracciamo, la verità che diciamo, la bontà che scegliamo, il bene che facciamo, la mano che tendiamo al prossimo, il coraggio che abbiamo, a renderci BELLI. E c’è bellezza non solo in noi, ma anche attorno a noi. Siamo spesso solo troppo distratti per accorgercene.

Fede ci ricorda la bellezza attorno a noi ambientando gli scatti fotografici che affiancano i suoi messaggi nelle meraviglie naturali d’Italia.

“La bellezza della Natura è gratis e disponibile per tutti. Contemplandola, ci ricordiamo la nostra”.

Il 28 luglio 2021 esce il primo libro Twin Flames. Il viaggio delle Fiamme Gemelle. “Scritto nel Cielo”. “Non sono una scrittrice, ho solo Fede nell’Amore e lo porto nel mondo” ripete.

Con Fede viaggiamo alla riscoperta di noi stessi, dell’Amore e della bellezza – del nostro

cuore e di questa Terra.

Siete pronti? Questo è solo l’inizio.

“Che Amore sia! E sarà!”

Sii Luce, sii Amore, sii Tu

www.tuabbifede.it

fede@tuabbifede.it

ufficiostampa@tuabbifede.i