Si conclude la prima parte della rassegna “Tra cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione” organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in collaborazione con il Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di Cagliari, la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, il Ministero della Cultura.

Protagonista delle ultime due serate in città è Irina Arozarena che segna un grande e atteso ritorno in Sardegna della cantante cubana, da anni indiscussa interprete della scena musicale internazionale. In cartellone due live che rappresentano il fiore all’occhiello nel panorama delle sperimentazioni di integrazione linguistica e ritmica: sabato 24 Luglio alle ore 20.00 Irina Arozarena con Paolo Iurich e Jose Ramon Caraballo Armas presenta “La Reina de la noche“, un incantevole live sul filo delle più ricercate sonorità cubane attraverso un repertorio che scandaglia la tradizione e l’evoluzione della musica cubana, mentre domenica 25 luglio alle ore 18,15 la stessa formazione propone “La Cubana canta Napoli”, un travolgente omaggio alla canzone classica napoletana in musicalità cubana, tra bossa, bolero, son, chacha e rumba.

Irina Arozarena rappresenta uno straordinario esempio nel panorama della ricerca e fusione di stili musicali diversi, rivisitati con occhio attento alle peculiarità e matrici etniche da cui attinge per rimodellare suoni e metriche. Cantante pop, interprete della scena musicale internazionale, dal forte carisma e dinamismo coinvolgente, personaggio pubblico e televisivo di elevato spessore in Italia, dal 1995, ha collaborato con il gruppo Vox Populi esibendosi in manifestazioni canore italiane ed estere, quali “Festa del 1° Maggio a Roma in P.zza S. Giovanni”, “Festival di Recanati” e partecipando al 2°lavoro discografico “Esasperanza”. Ha collaborato con il gruppo di musica popolare Rua Port’alba con cui ha inciso”Vient ‘e mare ” e dal 1999, entra in collaborazione con il percussionista Tony Esposito, partecipando a manifestazioni folkloristiche presso il Teatro del Cremlino a Mosca, alle edizioni del Festival della canzone italiana in Russia, Bielorussia e a noti programmi televisivi (I migliori anni, I fatti vostri, Alle Falde del Kilimangiaro, etc), per poi iniziare tournée internazionali. Nell’estate del 2000 esce il singolo latin-house “Teu Amor” (Test Records distribuzione Global Net), prodotto dal Dj Umile Nicoletti “Umilenick”. Intanto continua a rendere nota la sua professionalità in voce e percussioni nelle tournèe di Ivana Spagna, Sandro Giacobbe e Tom Sinatra. Successivamente l’incontro tra due realta’ musicali, quella di Irina Arozarena e dei Tab’s, band ciociara, dà vita ad un repertorio soul/pop/blues/funk-rock dal carattere marcato e di ampio respiro, selezionando i migliori brani del genere che piu’ mettono in evidenza le peculiarita’ vocali di solista (tra brani di Tina Turner, Joe Cocker, Areta Franklin, U2, Gary Moore, Santana, Mina ed altri grandi autori di fama internazionale. Di spiccata formazione e grande professionalità le masterclass di canto che la vedono incontrare giovani talenti in veste di vocal coach. Attualmente, insegna canto presso la Bottega del Suono a Formello di Marcello Cirillo.

advertisement

La rassegna “Tra cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione” proseguirà poi dal primo al 18 agosto nei comuni aderenti al Consorzio Due Giare.

Gli eventi si svolgeranno presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche di Cagliari – spazio all’aperto in viale S. Ignazio 76.

Al momento i concerti sono quasi sold out, con esigua disponibilità di prenotazione da effettuarsi obbligatoriamente via sms o WhatsApp al numero 3928625400-3939822765 a cui seguirà conferma per l’acquisto. Costo del biglietto 5 Euro.