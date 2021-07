Tortolì: la biblioteca in spiaggia al lido di Orrì

Tortolì, 20 luglio 2021 – È partito ieri il servizio di biblioteca in spiaggia nel lido di Orrì, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

Nel Punto Blu presente nella seconda spiaggia del litorale è stato allestito uno stand dove le ragazze del Servizio Civile Nazionale, progetto “Biblioteca D’aMare 3“, Giorgia e Rebecca saranno a disposizione, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30, degli utenti che vorranno prendere in prestito un libro.

La biblioteca in spiaggia è un servizio gratuito, rivolto a tutti, residenti e turisti. Sarà possibile usufruirne fino al 31 agosto, per farlo è necessario registrarsi come utenti della biblioteca comunale al momento della richiesta del prestito negli appositi moduli consegnati dai ragazzi.

Centinaia i libri messi a disposizione dalla Biblioteca Comunale, il catalogo dei prestiti offre testi per bambini, romanzi d’avventura, gialli, racconti e narrativa, dai classici alle novità, e naturalmente opere della sezione sarda.