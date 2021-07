The Ghostwriter, l’ultimo libro della scrittrice Manuela Chiarottino

La scrittrice Manuela Chiarottino torna con un nuovo libro dal titolo The Ghostwriter pubblicato con Dri Editore, un “rosa tinto di giallo” che vuole far divertire ed emozionare i lettori.

In questa storia l’autrice torinese, ormai nota al grande pubblico per i suoi numerosi successi editoriali, ha voluto descrivere una protagonista atipica per i rosa.

advertisement

Susan ama vestirsi con chiodo e anfibi, o gli stivaloni quando va a pescare col padre, pratica judo, mangia senza preoccuparsi della dieta, detesta tacchi e abitini e il suo sogno era solo essere una giornalista sportiva.

Lui, Bram, è… l’opposto. Imprenditore, milionario, amante delle belle donne, ma in fondo solitario, raffinato, spietato negli affari.

Lei non vorrebbe mai avere a che fare con uno come lui e lui non noterebbe mai una come lei. Sono incompatibili ed entrambi hanno un segreto da nascondere. Eppure il destino gioca strani scherzi e si troveranno invischiati in qualcosa più grande di loro, qualcosa che li costringerà a fuggire insieme.

“Con questa storia – ha dichiarato Manuela Chiarottino – mi sembra di unire ciò che è anche il mio lavoro nella vita, la ghostwriter, con la fantasia. La protagonista è una tipa tosta, traballa sui tacchi e preferisce infilarsi due comodi anfibi o degli stivaloni per andare a pescare. Lui è un uomo d’affari che conosceremo come un presuntuoso, dedito alle avventure, uno squalo nel suo campo. Ma niente è mai come sembra. Forse Susan nasconde un aspetto dolce e sensuale e Bram un dolore che risale dall’infanzia e, soprattutto, un segreto che sarà proprio Susan a dover svelare”.

Tra bugie e sorrisi, tra lacrime e sensualità, questa è una storia per emozionare, forse strappare un velo di commozione, ma anche delle risate, soprattutto quando conoscerete Carlos e Bobby.

Una storia d’amore, ma anche un giallo da svelare.