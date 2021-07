The Blonde Brothers annunciano le nuove date live per l’estate 2021, dopo aver incantato il pubblico sabato 10 luglio a Recoaro Terme di Vicenza e lunedì 12 luglio sul palco del Marostica Summer Festival, insieme ad alcuni artisti del calibro di Gianna Nannini, Ben Harper, Colapesce & Dimartino, Piero Pelù e Francesca Michielin.

A seguire 2 nuove date live con l’accesso gratuito: sabato 24 Luglio – Enego (Vicenza) e lunedì 16 agosto – Bugerru (Sardegna).

“Tornare a suonare dal vivo dopo tanto tempo è un ritorno alla normalità, fare concerti in questo periodo è anche un segnale di ripresa per tutti noi, perché per un anno e mezzo siamo stati abituati a suonare solo in studio. Il contatto con il pubblico ci mancava, è sempre entusiasmante lo scambio di energia con chi viene ai nostri concerti: ne avevamo estremo bisogno” dichiarano i fratelli.

Luca e Francesco Baù hanno iniziato a fare musica da quando avevano 13 anni. La band ha raggiunto 1.000.000 di visualizzazioni su YouTube con diverse hit come “Flying like a bird”, “Libera” e “California (mi manchi tu)”. Ad oggi, i Blonde Brothers hanno pubblicato 4 album: “Lights and Shadows” (2012), “Brucia” (2014), “Hey Hey Hey” (2018), “Smuoviamo la città” (2020); hanno partecipato in 5 programmi TV (tra i quali “THE WINNER IS” condotto da Gerry Scotti su Canale5), e hanno fatto parte della Colonna Sonora di “The Path” nel 2015.

Il nuovo progetto discografico dei Blonde Brothers, prodotto da Alberto Rapetti, uscirà tra fine estate e inizio autunno 2021.