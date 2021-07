Teatro delle Saline: al via il Summer Festival 2021

Summer Festival 202: un progetto di qualità, innovativo atteso dal pubblico. Dal 7 al 20 luglio gli spettacoli delle compagnie Anfiteatro Sud, Origamundi, Ilos e Akròama

Il pubblico, le novità, le compagnie sarde. “Summer Festival è un progetto realizzato un po’ a richiesta degli abbonati alla stagione del Teatro Contemporaneo, che quando si abbonavano avevano due richieste per noi: “Perchè non fate durare di più la stagione?” e “Perchè non riportate anche giovani compagnie sarde?”.

Il progetto è un venire incontro alle richieste del nostro affezionato pubblico. Questo è un anno particolare in cui fino all’ultimo momento non sapevamo quando potevamo fare dei progetti e come farli. Un anno in cui abbiamo dovuto fare a meno del progetto “1 €uro Festival”, molto caro al nostro pubblico, in quanto il numero di posti consentiti per legge non ce lo permetteva.

advertisement

Speriamo vivamente che questa situazione finisca, per poter riprendere non solo i nostri vecchi progetti, ma anche nuovi progetti in assoluta libertà”. Lelio Lecis

Il progetto Summer Festival 2021 si apre mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, alle 21, al Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari -. In scena la compagnia Anfiteatro Sud con lo spettacolo “S’Accabadora”, regia di Susanna Mameli. Il 12 e 13 luglio sul palco la compagnia Origamundi presenta “Perdutamente innamorati o quasi”, regia di Ivano Cugia.

Il 14 e 15 luglio la compagnia Ilos presenta “Bambolo di babbo” di Mauro Salis. I 19 / 20 luglio, la compagnia Akròama va in scena con “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati, con Simeone Latini, drammaturgia e regia di Lelio Lecis. Gli spettacoli iniziano alle 21 e sono preceduti alle 20.30 da “Frammenti”, quattro mini-drammi di spessore: “Nausicaa”, “Calipso”, “Come vent’anni fa” e “Stanza con giardino”.