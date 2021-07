Teatri d’Estate: in scena fino a settembre a Dolianova, tappa a Cagliari

Il compito di salutare il mese di luglio sarà affidato all’opera “Riveder le stelle: 700 anni con Dante” (produzione originale della Compagnia Salto del Delfino) in scena domani (sabato 31, e in replica domenica 1 agosto) alle 21 a Villa de Villa.

L’opera è un viaggio tra le più belle composizioni del sommo poeta, a settecento anni dalla sua scomparsa. Leggere Dante aiuta a comprendere il mondo delle relazioni e delle emozioni umane, e porta chi ascolta nell’esperienza appagante a contatto con i più alti versi poetici. In scena ci saranno Tino Petilli e Nicola Michele condivideranno con il pubblico la loro passione per la poesia e la letteratura, conditi da interessanti aneddoti legati alla loro collaborazione professionale e alla bella amicizia che li lega da tanti anni. Le musiche originali dal vivo sono di Alessandro Manunza.

“Lo spettacolo ‘Riveder le stelle: 700 anni con Dante’ è una lectura Dantis, una poesia teatralizzata, che nasce dalla mia grande passione per il sommo poeta e dalla personale esperienza che mi ha visto recitarlo tante volte nei miei oltre cinquant’anni di carriera teatrale”, racconta Tino Petilli . “Quest’anno – prosegue – è il settecentesimo anniversario dalla sua morte, ed è stato semplice condividere questo amore con il collega e amico Nicola Michele, che già aveva recitato Dante nel corso degli anni. Abbiamo unito i nostri percorsi proprio in occasione di questa importante ricorrenza, forti dell’esperienza maturata insieme in passato.”

Teatri d’Estate vivrà il suo momento più atteso domenica 5 settembre alle 21 nella bella cornice dell’Arena Parco della Musica di Cagliari con “Re Lear”, opera figlia della penna di William Shakespeare che vedrà come assoluto protagonista l’attore Tino Petilli, nel ruolo del sovrano. Il ruolo del Fool sarà interpretato in questa occasione da Nicola Michele (nella doppia veste di attore e regista).

NOTA DEL DIRETTORE ARTISTICO

“Ciò che muove il lavoro del Salto del Delfino è cercare di portare la cultura teatrale in periferia, e in qualche modo interpretare il ruolo di teatro “di cintura”: da anni ci rivolgiamo alle scuole e svolgiamo i nostri laboratori, vere e proprie botteghe di artigianato, nei quali partecipano le persone della comunità locale e, anno dopo anno, aumenta la loro passione e anche la competenza scenica. Lontani dai teatri nazionali, ci sentiamo nella banlieue, nel sottobosco culturale. La rassegna estiva “Teatri d’estate”, ideata durante la disavventura della pandemia, che speriamo di aver lasciato alle spalle, si pone come spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sarà. Questa è la nostra prima proposta di cartellone, densa di novità nate e cresciute durante l’isolamento e il distanziamento sociale. “Teatri” come varietà di linguaggi, “d’estate” come un raggio di sole che ci scalda dopo l’inverno dei lutti e delle infinite attese. Un ventaglio di offerte dalla drammaturgia originale a Dante, Goldoni, Shakespeare e Boccaccio, per comunicare che il teatro prende le mosse 2500 anni fa ma parla a ciascuno di noi: in questo cartellone ci sono produzioni proprie ma è negli intenti della Compagnia invitare artisti e colleghi nelle prossime programmazioni per ampliare il punto di vista del pubblico. Con Tino Petilli ho lavorato per la prima volta nel 2001 in “Pilade” di Pasolini, con la regia di Marco Gagliardo. Da allora è nata è un’amicizia che è maturata nel tempo e ci ha portati a lavorare insieme ne “L’uomo dal fiore in bocca “di Pirandello, dove ci siamo confrontati sul tema della morte: ne abbiamo parlato spesso, citando Dante e Leopardi. Come un pastore errante, cerco nella collaborazione con Tino l’essenza dell’arte scenica: lui testimone di una tradizione radicata e profonda, io attuante di una pratica scenica intuitiva e sanguigna. La vita, come accade agli esseri umani, ci pone di fronte a tante contraddizioni, ma non per questo demordiamo: e nel teatro troviamo entrambi uno stimolo per comunicare delle cose che riteniamo importanti. Intemperante uno, più riflessivo l’altro; uno combattente per necessità, l’altro artista appassionato: sta al pubblico associare le caratteristiche, anche se nella vita, come a teatro, i ruoli possono cambiare a seconda della messa in scena. Nicola Michele