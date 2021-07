Summer Music Fest il 23 e 24 Luglio all’Antica Casa Olla a Quartu Sant’Elena

A Quartu Sant’Elena viene celebrata la musica con due giorni di festa e il palco nell’Antica Casa Olla vedrà un alternarsi di musicisti a partire dalle ore 20 di ogni serata.

Al via venerdì la prima delle due giornate del Summer Music Fest nella suggestiva cornice dei giardini dell’antica domus, importante centro culturale della città e sede di numerose iniziative culturali già da diversi anni.

Una decina di gruppi musicali si alterneranno nelle 2 giornate all’insegna della musica, con la presentazione di produzioni originali, cover band, jam session in un alternarsi di artisti e di vari generi musicali, dal pop al funky, dalla musica etnica al rock passando per il jazz.

Circa quaranta musicisti provenienti dall’area metropolitana di Cagliari saranno i protagonisti della Festa, per intrattenere il pubblico ed i viandanti della nota via commerciale del centro di Quartu Sant’Elena, che per due giorni diventerà una vera e propria oasi di musica.

Il Summer Music Fest, organizzato dall’ Associazione culturale Il Formicaio, in collaborazione con l’Antica Casa Olla, SpettacolArt e Bob Montalbano Swing Bros, mette in palio un premio per i gruppi musicali: una registrazione di un singolo in studio, con mixaggio e master professionale.

“Abbiamo deciso di fare un regalo ai musicisti, anche se questa manifestazione non è un concorso, non è una sfida – sostiene Marco Sotgiu di SpettacolArt – questa è solo una Festa. I musicisti hanno risposto al nostro invito con entusiasmo, solo per il piacere di suonare e con lo spirito di condivisione, per passare una bella serata assieme, ed è per questo che abbiamo voluto mettere in palio un premio di una certa importanza per promuovere l’attività dei musicisti”

La scelta del vincitore della manifestazione sarà fatta da 6 esponenti rappresentanti il mondo della cultura, della musica e della politica.

Per il Summer Music Fest 2021 suoneranno i seguenti musicisti e gruppi musicali:

Venerdì 23

– Grupo Machapu (Pietro Paolo Ignazio Calaresu alla Chitarra, col virtuoso fiatista Angelo Stara e con Domenico Acciaro al Charango)

– L’Orchestra spettacolo Stefania e Daniela

– Acufene (Ivan Murroni chitarra voce – Matteo Cau basso voce – Michelangelo Schirru batteria)

– Be Funk (Andrea Buffa tastiere, Sergio Tronci basso, Antonio Garau Chitarra e Bruno Nioi batteria)

– Jam session con Bob Montalbano trio

Sabato 24

– “Ginonaressi…” (Carlo Contu, chitarra – Paolo Atzori, chitarra, Vittorio Casula, basso, Antonio Orrù, batteria)

– “Il ventaglio” (Marco Pinna, Chitarra e Voce e Annalisa Carrus, Chitarra e Voce)

– AnzyRò (Enrico Migliavacca, voce – Tore Contu, chitarra e voce Antonio Spano, double bass – Paolo Flore, batteria)

– Linda (Linda Trinchillo, voce – Marcello Floris, chitarra)

– Jam session con Bob Montalbano trio