Sulky Jazz 2021, da domani a Sant’Antioco

Sant’Antioco, 9 luglio 2021 – Per gli amanti del jazz la destinazione per l’estate 2021 sarà Sant’Antioco. La suggestiva isola vulcanica, con le sue case colorate, le scogliere e le spiagge bandiera blu, come Maladroxia, celebra le sere d’estate con un tributo musicale di grande effetto e un fitto calendario di eventi che va da domani sabato 10 luglio al 3 settembre.

Il festival Sulky Jazz, terza edizione. Già molto apprezzato dal pubblico nelle sue due precedenti edizioni, il Festival è stato voluto dall’Amministrazione di Sant’Antioco e organizzato con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Si parte domani, sabato 10 luglio, alle ore 21,30, con lo spettacolo Swing Deluxe nella spiaggia di Maladroxia. Swing Deluxe, gruppo attivo dal 2004 nella scena Swing parigina, dal 2012 anima le serate di Lindy Hop della capitale francese. Gli Swing Deluxe si distinguono per l’originalità della propria sezione di solisti. I brani sono scritti e arrangiati per Violino, Tromba, Sassofono e Chitarra ottenendo un suono originale, ma sempre in connessione con la tradizione swing parigina di Django Reinhardt e Stephane Grapelli. Il repertorio alterna i grandi classici dello swing particolarmente in voga tra i ballerini di Lindy Hop e arrangiamenti e composizioni originali, per dare un tocco unico alle loro serate.