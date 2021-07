Sulcis: donna denunciata per deposito abusivo di rifiuti

Nella tarda mattinata di ieri nel Sulcis i carabinieri della Compagnia di Carbonia, hanno deferito in stato di libertà una 34enne del luogo, per deposito abusivo di rifiuti.

La donna, titolare di una ditta specializzata nel settore, ha precedenti denunce a carico.

Nello specifico, durante un controllo eseguito sul territorio, i militari hanno appurato che la donna, in un’area adiacente alla sua attività commerciale, priva di impermeabilizzazione e copertura per la protezione dagli agenti atmosferici, aveva accatastato 30 mq di pneumatici fuori uso.

Questi, classificati come rifiuto speciale non pericoloso, creavano pertanto un deposito non controllato di scarti che le aveva evidentemente consentito di abbattere i costi di smaltimento di quei vecchi pneumatici.