Spazi di Frontiera tra Sulcis e Medio Campidano

Proseguono gli appuntamenti di Spazi di Frontiera, stagione teatrale organizzata tra Sulcis e Medio Campidano da La Cernita Teatro insieme al gruppo teatro Albeschida in collaborazione con i Centri di salute mentale di Sanluri e San Gavino, Carbonia, Iglesias.

Sabato 3 luglio a Bacu Abis (Carbonia), negli spazi dell’ex scuola elementare di via Gavorrano, alle 19.30 Monica Porcedda di La Cernita presenta lo spettacolo “Albeschida e dintorni” tratto da “Il racconto e la vita” dello psicologo e psicoterapeuta Antonio Cesare Gerini. A seguire l’anteprima di “Rimedius“, che vedrà in scena il gruppo Albeschida con utenti, volontari e operatori dei Centri di Salute Mentale di Carbonia e Iglesias con la regia della compagnia teatrale Fueddu e Gestu per uno spettacolo attorno al tema della cura. “Rimedius” sarà replicato il 16 luglio a Fluminimaggiore, e poi a Portoscuso, Sanluri, Guasila, San Gavino Monreale, Iglesias e Curcuris.

L’ingresso è gratuito su prenotazione tramite messaggio whatsapp al numero 3897673106.