Soup-linea spegnimento: riepilogo giornaliero incendi

In data odierna, su un totale di 17 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei

In data odierna, su un totale di 17 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei:

1 – Incendio in agro del Comune di SAN BASILIO località “SA TUPPA”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SENORBI’, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di VILLASALTO, SAN COSIMO, FENOSU e SORGONO e dal personale del GAUF di Cagliari. Si è reso necessario anche l’intervento di 3 CANADAIR dislocati a OLBIA. Sono intervenute, oltre al personale del Corpo Forestale Regionale, le squadre dell’autobotte dell’Agenzia Forestas di SENORBI’ e le squadre di volontari delle associazioni di SENORBI’, GONI, SANT’ANDREA FRIUS e SIURGUS DONIGALA per un totale di 24 operatori e 8 mezzi antincendio.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 200 ettari di BOSCO e di SEMINATIVI, la presenza del forte vento ha reso complicate le attività degli operatori a terra e dei mezzi aerei. Si è reso necessario il fermo delle pale eoliche presenti, per facilitare l’attività aerea. Le operazioni di spegnimento dei velivoli, sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme. Le Sala Operativa del Corpo Forestale ha predisposto lo stazionamento notturno di diverse squadre, per scongiurare una eventuale ripartenza.

advertisement

2 – Incendio di interfaccia alla periferia dell’abitato di GONI, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SAN NICOLO’ GERREI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di VILLASALTO. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di ARMUNGIA e dei cantieri Forestas di VILLASALTO, nonché la squadra di volontari dell’associazione SANTU JACU di GONI per un totale di 12 operatori e 6 mezzi antincendio, sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.

3 – Incendio in agro del Comune di Bonarcado località “SOS LAVROS”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SENEGHE, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di FENOSU, BOSA e ANELA. Sono intervenute, oltre al personale del Corpo Forestale Regionale, le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di SANTU LUSSURGIU e la squadra di volontari dell’associazione di ORISTANO, i Barracelli di BONARCADO e di SANTU LUSSURGIU e i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di CUGLIERI e di ORISTANO, per un totale di 25 operatori e 10 mezzi antincendio, sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme.

4 – Incendio in agro di ORUNE località “DULIAI” il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di NUORO, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di FARCANA. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 19,14.