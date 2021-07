Soup-linea spegnimento: riepilogo giornaliero incendi

1 – Incendio in agro del Comune di Ghilarza località “Zopiana”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato e dal GAUF di Oristano, da tre squadre Forestas dei cantieri di Fordongianus, Abbasanta, Paulilatino, due squadre della Compagnia barracellare di Ghilarza e Paulilatino.

2. Incendio in agro del Comune di Macomer in località Su Muzzone, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Sorgono e Fenosu (Super Puma). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer coadiuvata dal personale eliportato.

3. Incendio in agro del Comune di Monastir in località Su Cadraxiu, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Pula, Marganai e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova coadiuvata dal personale eliportato e dalle squadre della Protezione civile di Assemini, dalla squadra Forestas di Santa Lucia.

4. Incendio in agro del Comune di Furtei in località C. Cabonis, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri coadiuvata dal personale eliportato.

5. Incendio in agro del Comune di Goni in località , dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale eliportato, dalle squadre della Protezione civile di Sant’Andrea Frius e Goni, da due squadre di Forestas di Armungia e Villasalto.

6. Incendio in agro del Comune di Macomer in località Sa Tanca Manna, dove sono intervenuti quattro elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa, Fenosu (Super Puma), Sorgono e Farcana. Ha operato inoltre un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer coadiuvata dal personale eliportato, dal GAUF di Nuoro, dalla Stazione forestale di Gavoi, dalle squadre Forestas di Bolotona, Orune, Nuoro, Fonni e dai volontari della Protezione civile di Macomer.

7. Incendio in agro del Comune di Gonnosfanadiga in località C. Pintus , dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Marganai e San Cosimo . Sta operando inoltre un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Guspini coadiuvata dal personale eliportato, dalla Stazione di Villacidro, dai volontari della protezione civile e dai barracelli di Gonnosfanadiga.

8. Incendio in agro del Comune di Assemini in località Fonte Sa Nuxedda, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Capoterra coadiuvata dal personale eliportato, Vigili del fuoco, dai volontari della Protezione civile di Sinnai, Quartu S.E. , Capoterra.

9. Incendio in periferia del Comune di Ortacesus, dove sta intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Senorbì coadiuvata dal personale eliportato.

10. Incendio in agro del Comune di San Gavino in località Cora Molas, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Sanluri coadiuvata dal personale eliportato.