Sorso. Presentata l’edizione 2021 della rassegna Calici di Stelle

Venerdì mattina, nella sala del Palazzo Baronale, a presentare l’evento, organizzato dal Comune di Sorso – Assessorati al Turismo e alla Cultura, in collaborazione con Pro Loco Sorso, produttori vitivinicoli locali, CCN “I Love Sorso” e FIPE, sono stati l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Marco Greco e l’assessore alla Cultura Marcella Spanu.

advertisement

Tanti gli appuntamenti in calendario e una nuova formula per accogliere i visitatori in massima sicurezza e accompagnarli in un percorso di conoscenza ed esperienza delle unicità enogastronomiche, storiche e culturali del territorio.

Dopo lo stop imposto lo scorso anno dall’emergenza sanitaria, l’edizione 2021 di Calici di Stelle si presenta con una nuova formula, diffusa nel tempo e nello spazio, anche in funzione delle misure di prevenzione legate al Covid-19, con una serie di eventi enogastronomici e culturali finalizzati alla promozione del territorio e della filiera vitivinicola della Romangia.

La rassegna prevede un fitto calendario di appuntamenti, a partire dal 21 luglio, che accompagnerà la Comunità e i tanti ospiti in una serie di percorsi esperienziali ed emozionali dedicati al vino, alla tradizione, alla cultura e alle produzioni enogastronomiche della Romangia.

Ogni singolo evento si svolgerà ad accesso controllato e perciò in questa nuova edizione oltre ai tanti appuntamenti organizzati nel cuore della città, l’evento clou di degustazione dei prodotti tipici del territorio, a partire dal vino, protagonista sempre centrale della manifestazione, sarà ospitato nelle aziende vitivinicole, nelle cantine, nelle vigne e al Palazzo Baronale.

Ma il ricco programma – che prevede anche concerti, spettacoli teatrali, tornei di scacchi, il Premio Zimbonia 2021 e tanto altro ancora – coinvolgerà anche gli operatori del centro cittadino che daranno vita a percorsi di degustazione all’insegna delle tradizioni e dei sapori del territorio.

Si comincia mercoledì 21 luglio con un cartellone che ci accompagnerà fino al 10 agosto

“Un Calici di Stelle quest’anno ridefinito per dare un segnale di ripresa modulandolo e adeguandolo alla situazione sanitaria contingente – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Marcella Spanu – . Sarà un evento diffuso con una serie di iniziative che mette in campo diversi luoghi e diverse tematiche.

Tanti piccoli appuntamenti, inevitabilmente a numero limitato e per cui sarà necessario prenotare ma che segnano un momento importante di ripresa con l’auspicio che ci accompagni a una edizione 2022 ‘collettiva’ come quelle che abbiamo sempre realizzato in passato”.

“L’idea, per questa nuova edizione, è quella di proporre, in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, una formula flessibile e rinnovata che veda il coinvolgimento e l’aggregazione di tutto il tessuto produttivo e della ricettività locale in una grande alleanza con una visione, anche, di prospettiva futura – ha aggiunto l’assessore al Turismo Marco Greco – attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi enogastronomici e culturali destinati alla promozione e al marketing territoriale, con particolare riferimento alla filiera dell’enoturismo e a quella enogastronomica della Romangia”.

Rassegna Calici di Stelle

IL PROGRAMMA.

21 luglio – Aspettando Calici di Stelle 2021. Teatro sotto le Stelle: Cant’è mara la fammi – Spettacolo teatrale della Compagnia Teatro Sassari – Via Europa h. 21:00

22 luglio – Aspettando Calici di Stelle 2021. Concerto Polifonico – Coro Polifonico Santa Croce Sorso e Musica Antiqua diretti dal Maestro Graziano Madrau – Chiesa San Pantaleo h. 19:00

23 luglio – Rassegna Sardegna e Folklore – Ambra Pintore in Non fermiamo la tradizione – Spettacolo musicale – Piazza San Pantaleo h. 21:00

24 luglio – Rassegna Sardegna e Folklore – Tazenda in Concerto: Antistasis – Piazza San Pantaleo h. 21:00

25 luglio – Rassegna Sardegna e Folklore – Gara di Canti a Chitarra e Concerto Gitani Sassaresi – Piazza San Pantaleo h. 20:30

Dal 23 al 25 luglio Aspettando Calici di Stelle 2021. Sorso Territorio da Gustare

La melanzana nella tradizione gastronomica locale a cura dell’Associazione CCN I Love Sorso – Menu tematici in tutti i bar, pizzerie e ristoranti aderenti

27 luglio – Aspettando Calici di Stelle 2021 – Premio Zimbonia 2021

Tradizionale premio conferito a personalità che hanno dato lustro alla Città di Sorso e al suo territorio – Palazzo Baronale. h. 11:30

30-31 luglio – Aspettando Calici di Stelle 2021. Scacchi sotto le Stelle

Tornei per professionisti e appassionati, corsi di avvicinamento al mondo degli scacchi e allestimento della “scacchiera vivente” sotto le stelle nel cortile del Palazzo Baronale, organizzati dall’A.S.D Romangia Scacchi. Giardino Palazzo Baronale

2 agosto – Calici di Stelle 2021 – Calici di Stelle al Baronale

Corso di degustazione guidata dei vini del territorio;

Percorso enogastronomico con i prodotti e i vini del territorio con Cantina 1Sorso e Cantina Manca – Giardino Palazzo Baronale dalle h. 17:00

3 agosto – Calici di Stelle 2021 –Calici in Cantina

Presentazione cantina e vitigni – Percorso enogastronomico e degustazioni tematiche guidate. Tenute Asinara – Strada Statale 200 dell’Anglona, km 32, h. 20:00

4 agosto – Calici di Stelle 2021 –Calici in Cantina

Presentazione cantina e vitigni – Percorso enogastronomico e degustazioni tematiche guidate – Cantine Nuraghe Crabioni – Località Lu Crabioni – Sorso h. 20:00