Somma Vesuviana: accoltellato minorenne

Non conosciamo la dinamica dei fatti ma pongo una riflessione sulla violenza che c'è nel mondo giovanile come da cronache relative a fatti che si sono registrati anche in altre città italiane.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana): “Quanto è accaduto questa notte è un fatto grave. In città abbiamo già installato ben 24 telecamere ed abbiamo chiesto il finanziamento per altre 30. Non dobbiamo pensare però solo al controllo ma anche alla prevenzione che è fatta di ascolto dei ragazzi”.

advertisement

“Somma Vesuviana non è una città di violenti ma di persone accoglienti. Quanto è accaduto questa notte con l’accoltellamento di un ragazzo minorenne è un fatto grave Persone che girano con un coltello in tasca? E’ molto grave!

Siamo dinanzi ad un evento che richiama l’attenzione su molteplici tematiche. In città abbiamo installato ben 24 telecamere, inclusa Via Roma, probabilmente Somma è il paese più video – sorvegliato dell’area vesuviana ed abbiamo chiesto il finanziamento per installare altre 30 telecamere.

Non conosciamo la dinamica dei fatti ma pongo una riflessione sulla violenza che c’è nel mondo giovanile come da cronache relative a fatti che si sono registrati anche in altre città italiane. Noi a Somma Vesuviana abbiamo attivato per i giovani uno sportello di ascolto con Team di Psicologi. Non si può pensare solo al controllo, alla repressione ma anche alla prevenzione con la capacità di ascoltare i giovani e le famiglie. Io ringrazio vivamente le Forze dell’Ordine ed il Corpo dei Vigili Urbani, anche se gli uomini a disposizione spesso sono pochi”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.