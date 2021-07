Carcere Bancali: Varchi, Deidda (FdI), “Solidarietà all’agente della Polizia Penitenziaria aggredito dal boss mafioso Bagarella

“Da inizio legislatura, denunciamo l'assenza di figure apicali, come quelle dei direttori, con i 4 presenti che si devono sdoppiare per coprire tutte le strutture"

“Esprimiamo piena solidarietà all’agente della Polizia Penitenziaria colpito e aggredito dal boss mafioso Bagarella nel carcere di Bancali, a Sassari. Da molto tempo, noi di Fratelli d’Italia, denunciamo il disagio con cui sono costretti a lavorare gli uomini della Polizia Penitenziara”, dichiarano Carolina Varchi, Capogruppo in Commissione Giustizia e Deputata siciliana di FdI, insieme a Salvatore Deidda, Deputato sardo e Capogruppo di FdI in Commissione Difesa.

“Da inizio legislatura, denunciamo l’assenza di figure apicali, come quelle dei direttori, con i 4 presenti che si devono sdoppiare per coprire tutte le strutture. Lo abbiamo ribadito in Aula, alla Camera dei deputati, nel 2018, con il Governo di allora che promise la risoluzione, ma sia il Governo Conte 2 che Draghi non hanno mosso un dito – continuano gli esponenti di FdI che annunciano una visita al carcere sassarese – la Polizia Penitenziaria merita protezione e sostegno nei fatti e non a parole, con lo scorrimento delle graduatorie e più assunzioni e la dotazione di taser per garantire la loro sicurezza”