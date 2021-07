Sindaci in piazza: Mura (Pd),  è ora di ascoltare pilastri del Paese

“I sindaci sono tra i pilastri del Paese, le istituzioni che i cittadini riconoscono dalla loro faccia prima ancora che della loro appartenenza. Ho fatto l’esperienza di sindaco di un piccolo Comune e so cosa significa essere praticamente l’unico riferimento immediato per ogni problema. Se oggi i sindaci devono andare in piazza per far sentire ragioni di immediato buon senso, vuol dire che qualcosa non funziona nel rapporto tra le amministrazioni locali e il legislatore nazionale. Se avessi potuto sarei stata tra loro, a dire che bisogna riprendere un dialogo costruttivo e senza pregiudizi tra Istituzioni”.

E’ il messaggio della presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), per due mandati sindaco del Comune di Sadali in Sardegna, alla manifestazione di oggi a Roma dell’Associazione nazionale comuni italiani.