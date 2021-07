Simone Crosara e HP Sport RRT al via del Rally di Scorzè

Nonostante il periodo vacanziero, il Trivento rallistico propone uno degli eventi più amati

ed attesi nel calendario sportivo nazionale ACI Sport, il rally città di Scorzè,

manifestazione agonistica che vede impegnato il team HP Sport RRT con un suo

equipaggio, quello composto da Simone Crosara-Michele Barison su Clio S1600

MotulTech. L’appuntamento valido per la Coppa Rally ACI Sport, di Zona 4 propone una

gara molto tecnica, composta da lunghi rettilinei e tanti cambi di direzione, non mancano

le curve ad angolo retto, insomma una gara completa, da affrontare tutta di un fiato.

Otto le prove speciali in programma per la sola giornata di domenica 1 agosto, ad iniziare

dalla prima tornata su “Noale” (3,80 km), “Fassinaro” (10,15 km) e la “Zero Branco” (7,40

km). Gli equipaggi proseguiranno con la ripetizione delle stesse, con riduzione della

seconda denominata “Mini Fassinaro” (4,80 km), per concludere la sfida nuovamente

sulla “Noale” e sulla “Fassinaro” dopo aver percorso 51,30 km cronometrati, all’interno di

un percorso totale di 130,70 chilometri. Si inizia sabato con le verifiche sportive, tecniche

e lo shakedown, con le prove speciali tutte alla domenica, con inizio alle ore 9:20, per

concludersi alle 17:00 con la premiazione