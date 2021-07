Sestu. Liberiamo il mondo dalla plastica: insieme possiamo fare la differenza

Il Comune di Sestu aderisce alla campagna per contribuire a liberare il Pianeta dalla plastica, patrocinando l’iniziativa organizzata dalla Plastic Free Odv Onlus che troverà svolgimento il giorno 20 Luglio 2021 attraverso la raccolta da parte di tutti i cittadini volontari dei residui di plastica che verranno trovati abbandonati nelle aree pubbliche.

Liberiamo il mondo dalla plastica

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 19 nel piazzale antistante il Municipio.

Voglio partecipare all’evento; cosa devo fare?

Occorre registrarsi tramite il link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20-lug-sestu/ e compilare il form in ogni sua parte; al termine della registrazione sarà disponibile un documento sulle regole da adottare durante l’evento.

Devo essere associato Plastic Free per partecipare?

No, è possibile partecipare anche come volontario non associato. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Possono partecipare i minorenni?

Assolutamente si. I ragazzi di 16 e 17 anni potranno partecipare iscrivendosi e portando la liberatoria minori compilata e firmata dai genitori. I ragazzi minori di 16 anni dovranno essere accompagnati e la liberatoria dovrà comunque essere compilata e firmata. La liberatoria è disponibile terminata la procedura di iscrizione all’evento, sulla pagina di conferma, insieme al documento di sicurezza e alle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Cosa devo portare all’evento? Fornirete voi il materiale per la raccolta?

Il referente consegnerà le buste per la raccolta e guanti se disponibili. Si chiede quindi ai partecipanti di portare i propri guanti, non usa e getta ma resistenti (consigliati quelli da lavoro meglio se antitaglio). Consigliati pantaloni lunghi, scarpe comode e chiuse. E’ possibile portare anche delle pinze telescopiche

Posso fare foto durante l’evento?

Certamente, nel rispetto della privacy degli altri partecipanti

Quanto dura l’evento?

Solitamente l’evento dura due ore, alla fine del quale è prevista una foto di gruppo con il bottino raccolto.