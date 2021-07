Sestu. Domenica cala il sipario sul XVII Festival “Bastoni e Burattini”

Sfoglia le sue ultime pagine la XVII edizione del Festival “Bastoni e Burattini” organizzato da Le Compagnie del Cocomero con la direzione artistica di Rahul Bernardelli: DOMANI (domenica 11 luglio) alle 17 al Giardino Olivarium di Sestu si conclude il laboratorio per bambine e bambini “Costruisci e porta a casa” a cura di Paolo Cattaneo, poi le favole in scena di “Fratelli De Idda” con gli artisti di Antas Teatro (alle 18), le avventure di Pulcinella in “Questo bimbo a chi lo do?” con Le Guarattelle di Enrico Francone (alle 19) e infine le speciali e coinvolgenti “cronache” del cantastorie Ivan Dell’Edera con la sua “Passione Pugliese”.

Fantastiche, sorprendenti e poetiche storie “on the road” con “Fratelli De Idda” di Antas Teatro – DOMANI (domenica 11 luglio) alle 18 a Sestu: una pièce immaginifica e tutta da scoprire con la cifra della storica compagnia di San Sperate, una performance spettacolare e interattiva incentrata sulle antiche e moderne favole, raccontate e “messe in scena” dagli artisti con la “complicità” del pubblico, che diventa protagonista nel meraviglioso gioco del teatro, dove la finzione si trasforma in realtà.

Si ispira alla celebre ninna nanna “Questo bimbo a chi lo do?” con Le Guarattelle di Enrico Francone – in scena DOMANI (domenica 11 luglio) alle 19 : «un lieto evento in casa Cetrulo: è nato il Piccirillo e Pulcinella sembra più felice e scanzonato del solito ma secondo Teresina, sua consorte, non riesce ancora a prendersi le sue responsabilità di padre.

Dopo l’ennesima lavata di testa, Teresina lascia Pulcinella solo con il bimbo e gli impone di assolvere ai suoi doveri – pappa, ruttino e ninna nanna – ed è proprio da qui che la storia comincia a complicarsi». In un susseguirsi di incontri e di scontri vanno materializzandosi i personaggi grotteschi dell’immaginario popolare, in una vicenda dai toni fiabeschi e surreali ma anche inquietanti che rimanda all’eterna lotta tra il bene e il male, fino alla felice conclusione.

E infine a seguire i racconti del Cantastorie Ivan Dell’Edera (Bari) tra antiche favole, miti e leggende, vicende di tempi remoti e temi universali che diventano divertiti e divertenti “stornelli”: in scena la “Passione Pugliese” tra interessanti spunti di riflessione sul presente, sulle contraddizioni e i paradossi della società, sui desideri più strani e irrealizzabili e sulle rivoluzioni e le utopie del possibile, in una funambolica e sorprendente “cronaca” del presente tra ironia e poesia.

Viaggio nel futuro OGGI (sabato 10 luglio) alle 19 al Giardino Olivarium di Sestu con il “Circo Maldestro” del mimo Franco Fais sotto le insegne del XVII Festival “Bastoni e Burattini” organizzato da Le Compagnie del Cocomero: un coinvolgente spettacolo su una strana compagnia di artisti che dopo la catastrofe cercano di regalare al mondo istanti di felicità. E nel pomeriggio (alle 17) il laboratorio“Costruisci e porta a casa” a cura di Paolo Cattaneo.

Il XVII Festival “Bastoni e Burattini” è organizzato da Le Compagnie del Cocomero con la direzione artistica di Rahul Bernardelli e il coordinamento di Monica Pistidda, con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sestu – e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Il costo del biglietto è di € 3,00

Info e prenotazioni 070/262432 – Pagina Facebook: Le Compagnie del Cocomero