Sesto spettacolo – Rassegna “Note a Margine” 16^ Edizione – Bocheteatro

Prosegue mercoledì 28 Luglio 2021, la Rassegna “Note a Margine” di Bocheteatro, giunta alla 16^ Edizione,

con lo spettacolo teatrale dal titolo “Frammenti Rosa” di e con Monica Corimbi. Regia di Giovanni Carroni.

Musiche originali dal vivo di Fabio Coronas e Omar Bandinu. Produzione Bocheteatro.

Frammenti Rosa è un breve itinerario teatrale attraverso il mondo femminile. Spaccati di vita quotidiana di donne che si raccontano, si scontrano, si incontrano.

Frammenti Rosa è uno spettacolo vivace sulle donne che sanno ridere di se stesse e che fanno ridere. Le avventure amorose raccontate forniscono lo spunto per affrontare le dinamiche di coppia con un linguaggio giocoso e irriverente. La vicinanza che si crea con il pubblico innesca un clima di divertimento condiviso e

crescente complicità.

Spettacolo ironico sulle donne, per non prendersi troppo sul serio. La musica, dal vivo, é il terzo narratore che fa vibrare altre corde.

Corde sulle quali è più facile dire: ah, l’amore!

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21, presso Il Giardino di Nicola in via Trieste a Nuoro e prevedono l’ingresso a pagamento con posti numerati.

È consigliato l’acquisto dei biglietti, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

INFO & contatti:

Bocheteatro – Via Trieste n. 48 – Tel 0784.203060 – cell. 338.7529106

mail: info.bocheteatro@gmail.com

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13

Apertura botteghino: la sera dello spettacolo alle ore 19:30

Costo Ingresso: Biglietto intero € 10 / Biglietto ridotto € 7 (over 65 / under 25)

Abbonamento intero € 70 – abbonamento ridotto € 50