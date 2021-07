“Serpente a sonagli” è il nuovo singolo di Stefy Evita e Grenbaud

“SERPENTE A SONAGLI” (Take Away Studios & aNc music / Distribuzione Believe Digital) è il nuovo singolo di STEFY EVITA & GRENBAUD. Il brano, che parla di un’amicizia problematica, nasce da un’idea di Stefy Evita la quale fin da subito sente l’esigenza di un ulteriore punto di vista, punto di vista che trova nella collaborazione con l’amico e collega Grenbaud. I due artisti, conosciutisi su Twitch, portano avanti parallelamente la loro carriera da cantanti e da streamer con numeri da record.

«Come tutti i miei brani, anche questo nasce da un’esperienza che ho vissuto in prima persona – racconta Stefy Evita – sentivo però che mancava qualcosa e così ho chiesto consiglio a Simone (GrenBaud). Da qui è nata la nostra collaborazione. Siamo tutti e due “una bella brotherata”»

videoclip diretto da Daniele Bagolin e visibile su Youtube al seguente link: “Serpente a sonagli” è accompagnato da undiretto dae visibile su Youtube al seguente link: https://youtu.be/U3eSoeboEdc

Stefania Evita Panizzo, in arte Stefy Evita, nasce in una famiglia di musicisti e si appassiona fin da piccola al canto. Dopo un periodo “buio” decide di approdare sui social e, prima con le sue cover e poi con i suoi primi inediti, ottiene da subito un grande seguito. Non convinta del percorso intrapreso inizia a lavorare al Take Away Studios, dove scrive nuovi pezzi che la rappresentano di più. “OMG”, “Ansia” e “Tossico” sono i primi brani di questo nuovo progetto. A gennaio inizia a fare live su Twitch per rafforzare il rapporto con il suo pubblico ed entra nell’agenzia aNc. Il 18 giugno esce il suo nuovo singolo “Serpente a sonagli” con GrenBaud, in collaborazione con aNc music.

Simone Buratti, in arte GrenBaud, nasce a Milano il 9 aprile 2001 in un quartiere situato nell’estrema periferia ovest della città. Fin da piccolo si diletta nella scrittura di testi musicali e si appassiona al mondo della musica parallelamente a quello del montaggio video e della commedia. Inizia infatti con la pubblicazione di alcuni video comici sul suo canale YouTube, finendo per cantare e lavorare su Twitch quasi tutte le sere della settimana. Collabora insieme alla sua agenzia aNc Media, con la quale ha aperto un’etichetta indipendentemente chiamata aNc Music. Dopo “Panche” il suo primo singolo, il 18 giugno esce “Serpente a sonagli”, brano che lo vede al fianco di Stefy Evita, altra cantante e creator del team aNc.