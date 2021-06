Sennariolo: rassegna di teatro

Piccolo e pittoresco, come un antico teatro, Sennariolo, 160 abitanti in provincia di Oristano, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla prima edizione completamente gratuita di Sennariolo Teatro.

Piccolo e pittoresco, come un antico teatro, Sennariolo, 160 abitanti in provincia di Oristano, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla prima edizione completamente gratuita di Sennariolo Teatro. Sotto la direzione della Compagnia Teatrale I Barbariciridicoli e con l’impegno e la collaborazione dell’amministrazione comunale guidata da Gianbattista Ledda, saranno sei gli spettacoli che animeranno il periodo estivo con il contorno di attività collaterali dove le parole d’ordine sono coinvolgimento, teatro di strada, condivisione e divertimento.

“La rassegna si aprirà venerdì 2 luglio con due spettacoli – spiega Tino Belloni, guida della Compagnia teatrale -. Dalle ore 18,30 presenteremo in modo itinerante per le vie del centro urbano l’esilarantissimo spettacolo Comare Vardetta & CO, con alcune allegre e stravaganti comari in isciallu, vardetta e muccadore, che, nere come corvi e allegre come zanzare, gireranno per le strade intrattenendo il pubblico e i cittadini di Sennariolo con divertentissime gag e performance inedite e coinvolgenti”.



Alle ore 21,30 nell’anfiteatro naturale di Piazza Rimembranza che ospiterà tutte le rappresentazioni in programma, ancora, I Barbariciridicoli presenteranno la loro ultima produzione comica, la commedia bilingue Sa tzuccada de su fumu! – I viaggi in-continenti di Tzia Peppanna Culimanna e Bobbore Preda Ischippiumeda.

Spettacolo che farà vivere ai presenti le vicissitudini “turistiche” di una bizzarra coppia di coniugi sardi, che, in viaggio di piacere, ci fanno scoprire il mondo con gli occhi stralunati e irresistibilmente strabici di chi è tutt’altro che avvezzo a itinerari turistici e culturali. In questo primo episodio, l’avventuroso viaggio a Venezia per la loro tardiva luna di miele!

Dopo la rappresentazione cadrà la quarta parete con “oltre il sipario”, gli artisti incontrano e dialogano con il pubblico con l’obiettivo “di socializzare le esperienze e facilitare la comprensione dei linguaggi – spiega ancora Belloni – e delle tecniche teatrali”.

Il 3 agosto si terrà una Passeggiata alla scoperta di Sennariolo tra murales, culto e tradizioni prevista per le 19,30 (Info e prenotazioni Marco 347.5480002).



Il 20 agosto alle 19 si terrà il Laboratorio delle bolle di sapone, per ragazzi, dal titolo “La magia delle bolle” (info e prenotazioni al 393.9013607). Anche queste attività sono totalmente gratuite.

La manifestazione è organizzata con il contributo del Comune di Sennariolo, dall’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

Di seguito gli altri appuntamenti in programma in Piazza della Rimembranza



Sabato 17.07 h. 21,30 ► SANTINA RASCHIOTTI E PAOLO VANACORE – EQUIVOCI: Uno spettacolo articolato in una serie di sketch di stampo cabarettistico, umoristico e surreale, che hanno come filo conduttore il fraintendimento e l’equivoco, con personaggi e caratterizzazioni, gag comiche e grottesche, in un crescendo di ilarità.

Martedì 03.08 h. 21,30 ► INTREPIDI MONELLI – A QUALCUNO PIACE MAGICO: Una fusione collaudata tra Illusionismo e Cabaret, per uno spettacolo diversamente comico! Mentalismo, manipolazione, grandi illusioni, condite da una comicità che va dall’assurdo alla satira.

Venerdì 20.08 h. 21,30 ► TEATRO TRAGODIA – JUST FOREVER: Cinque donne (una sposa ingenua, una nonna zozzona, una mamma libertina, una zia zitella, un’amica invidiosa) tra liti e complesse relazioni interpersonali, raccontano le donne in uno spettacolo vivamente consigliato agli uomini!!! Una commedia musicale esilarante, che attraversa la nostra storia, dagli anni ’40 sino ad oggi.

Giovedì 02.09 h. 21,30 ► BARBARICIRIDICOLI – SKABARETCH: Lo spettacolo più gettonato dei Barbariciridicoli, storico cavallo di battaglia che ben rappresenta la verve comica della compagnia, con divertentissimi sketch a soggetto e personaggi spassosissimi.

Gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto della normativa anti covid: gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina, mentre i posti a sedere saranno distanziati e numerati (chi vuole prenotare può inviare un messaggio indicando il proprio nominativo e il n. delle persone al telefono 348.7802820)

Per info: www.barbariciridicoli.it, tel. 393.9013607.



ufficio stampa 3331796044