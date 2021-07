Sassari.Iscrizione al servizio di ristorazione per l’anno scolastico 2021/2022

Il Comune di Sassari rende nota l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 al servizio di ristorazione scolastica per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e al tempo pieno della scuola primaria.

Modalità e termini d’iscrizione

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il portale multipiattaforma dei servizi online del sito web del Comune di Sassari tramite computer, tablet, notebook e/o smartphone entro il giorno 8 agosto 2021.

L’accesso al portale può essere fatto cliccando sul link: https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I452

L’accesso alla compilazione del modulo online può essere effettuata solo con identità digitale SPID.

Una volta effettuato l’accesso si dovrà selezionare l’area Servizi del Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive e successivamente scegliere dal menù a tendina la voce “Servizio mensa scolastica – Domanda di iscrizione anno scolastico 2021/2022”. Verrà proposto il form di compilazione online della domanda.

Una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Per eventuali modifiche o errori nella compilazione occorre procedere all’inoltro di una nuova domanda di iscrizione. In tal caso verrà presa in considerazione l’ultima domanda inoltrata.

N.B.: l’iscrizione presentata online si considera espressione della volontà di entrambi i genitori, in virtù di quanto previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater e successive modifiche e integrazioni), che attribuisce, in particolare per le decisioni di maggiore interesse quali l’istruzione e l’educazione, ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo.

Quote di contribuzione

Le quote di contribuzione sono state approvate con la D.G. 55 del 02.03.2021

Il pagamento delle quote contributive dovrà avvenire esclusivamente accedendo al portale web PagopaSardegna sul sito della Regione Autonoma della Sardegna https://pagamenti.regione.sardegna.it selezionando la finestra “Accesso Autenticato”, previa autenticazione tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta d’identità elettronica) o CSN (carta nazionale dei servizi – tessera sanitaria).

Una volta effettuato l’accesso è possibile verificare la propria posizione debitoria, visualizzare ed effettuare i pagamenti dovuti online.

Per informazioni si può’ contattare il numero telefonico: 079279670 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e il martedì dalle ore 15,00 alle 17,00.

Le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto saranno sottoposte a verifica da parte del Comune di Sassari.