Sassari: alle 16 i funerali di Alessio Murgia

I familiari non provano risentimento verso il responsabile dell'incidente ma sperano che l’ennesima tragedia sia da monito ai giovani ad essere più prudenti per strada e avere più rispetto per la propria e l’altrui vita

Saranno celebrati sabato 10 luglio 2021, alle ore 16, nella chiesa

parrocchiale di San Pio X della frazione di Li Punti di Sassari, dove il

ragazzo abitava con al sua famiglia, i funerali di Alessio Murgia, il

diciannovenne che ha perso la vita nell’incidente accaduto in Corso

Margherita di Savoia alle 2.30 della notte di mercoledì 7 luglio, dopo

i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio italiana

nella semifinale del Campionato europeo contro la Spagna: una festa

finita in tragedia che ha scosso tutta la regione.

Oggi, venerdì 9 luglio, è stata effettuata l’autopsia sulla salma

del giovane dal dott. Francesco Serra, il consulente tecnico medico

legale incaricato ad hoc dal Pubblico Ministero della Procura di

Sassari, dott. Giovanni Porcheddu, che ha subito aperto un procedimento

penale a carico del ventunenne, anche lui sassarese, che era alla guida

della Lancia Y uscita rovinosamente di strada nella quale Alessio era

trasportato.

Questo pomeriggio, una volta concluso l’esame autoptico – il Ctu ha

chiesto 60 giorni per presentare la sua perizia -, i familiari della

vittima hanno ottenuto il nulla osta e hanno così potuto fissare la

data per l’ultimo saluto ad Alessio, che sarà ovviamente

partecipassimo: il ragazzo era conosciuto e ben voluto da tutti in

città e tutta Sassari vorrà dargli il suo commosso abbraccio e

stringersi attorno a mamma Luciana, a papà Alessandro, alla sorella e

ai nonni.

Pur nell’immenso dolore per la morte del loro caro, alla vigilia dei

funerali i suoi congiunti, con una forza d’animo rara, ci tengono a

far sapere che non nutrono risentimenti nei confronti del conducente

della vettura, peraltro grande amico di Alessio. Vogliono però, questo

sì, che sia fatta piena luce sui fatti e per questo, per essere

assistiti, attraverso il responsabile della sede di Cagliari, dott.

Michele Baldinu, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società

specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela

dei diritti dei cittadini.

E, soprattutto, confidando che l’ennesima, evitabile tragedia della

strada che ha mietuto una giovane vittima possa essere da monito per i

ragazzi ad essere più responsabili e avere più rispetto per la propria

e l’altrui vita: solo così la morte di Alessio non sarà stata del

tutto vana.