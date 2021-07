Sant’Antioco: concerto vocale – strumentale “Spartiti e Memorie”

Martedì 3 agosto 2021 a Sant’Antioco (presso Piazza Umberto, con inizio alle ore 21.30) si terrà il concerto vocale – strumentale “SPARTITI E MEMORIE” che vedrà protagonisti Alice Madeddu: soprano, Francesca Matta: soprano, Manuel Cossu: baritono, Giancarlo Salaris: pianoforte. L’appuntamento musicale sarà caratterizzato dall’esecuzione di celebri brani di autori, epoche e stili vari, tratti dal repertorio dell’operetta, dell’opera e della canzone, interpretati in forma colta ed in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e con la collaborazione e la compartecipazione finanziaria della Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2021 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

advertisement

Il concerto sarà aperto al pubblico (con ingresso gratuito) e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.

Per info e prenotazioni inviare un’email a HYPERLINK “mailto:ennioporrino@tiscali.it” ennioporrino@tiscali.it

Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino”

Via Arma Azzurra 9 – Casella Postale n. 225 – cap 09067 Elmas C.F. 92031560920

Presidente Bandini Gabriella – ennioporrino@tiscali.it – ennioporrino@pec.it

Direttore Artistico Perra Ignazio 3899986031 – perra.ignazio@tiscali.it

Responsabile della produzione Garau Maria Elena 3897909580 mariaelenagarau@gmail.com