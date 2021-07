Sanluri. Scontro tra auto e motociclo: 38enne ricoverato con prognosi di 30 giorni

Stanotte a Sanluri i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti su richiesta pervenuta all’utenza di pronto intervento 112 in località Villasanta, per uno scontro tra un’auto e un motociclo.

L’autovettura Renault Megane intestata a un 32enne di Guspini, e condotta da un 52enne commerciante di Sanluri, commerciante incensurato, giungendo all’intersezione con la SS 197 per cause in corso di accertamento impattava col motociclo Yamaha T-MAX, intestato e condotto da un 38enne di Villamar con precedenti di polizia che, trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari, veniva ricoverato con prognosi gg 30 per i vari traumi subiti.

I veicoli sono stati rimossi a cura del soccorso stradale in quanto non marcianti, la viabilità è stata immediatamente ripristinata. Gli accertamenti etilometrici sono risultati essere negativi, i documenti di guida regolari.