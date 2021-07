Un successo di pubblico dopo l’altro per la Terrazza dell’Esagono di San Teodoro che continua a proporre concerti blues e rassegne live. Il prossimo 30 Luglio alle ore 18,00 il San Teodoro Blues Festival Festival blues incontra Lakeetra Knowless. Cantante originaria dell’Arkansas, comincia a undici anni a calcare il palcoscenico facendo esperienza come attrice nel teatro di Broadway, in televisione, alla radio e come cantante Gospel e Soul in diversi musical. Ha intrapreso un intenso cammino musicale in cui le sonorità del Blues e del Soul coesistono in un repertorio fatto di brani originali, nonché rivisitazioni molto personali di grandi autori americani.

Lakeetra ha recentemente vinto il terzo posto assoluto al Sanremo Rock and Trend Festival 2020, su diecimila concorrenti. Ha avuto importanti partecipazioni al Narcao Blues Festival, Trasimeno Blues Festival, Macchia Blues Festival, Lodi Blues Festival al fianco di artisti come Walter Washington e Treves Blues Band. Lakeetra Knowless venerdì 30 luglio alle ore 18,00 sarà accompagnata dalla Bluesunsweet band, ovvero : Francesco Ogana alla chitarra elettrica, Jim Solinas organo Hammond, Fabrizio Leoni Basso e Carlo Sezzi alla batteria.

Si tratta del quarto concerto blues proposto dall’Esagono di San Teodoro, che, con la direzione artistica di Carlo Sezzi, ha saputo unire sapientemente Incontri Blues e Rassegne Live, creando un feeling particolare con il pubblico che, costantemente, dimostra di gradire sia le scelte sia le performance. Il ricco cartellone ha permesso di offrire valide alternative musicali, perfette per il contesto naturale che accoglie il palcoscenico sul mare di Cala d’Ambra.