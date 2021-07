Samassi. Ordine di carcerazione per un disoccupato 24enne: dovrà scontare una condanna per droga

Ordine di carcerazione. Stamattina a Samassi i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato presso la Comunità San Michele sita in località Pimpisu di Serramanna e tratto in arresto un disoccupato 24enne, molto noto per vicende di spaccio.

Questi è destinatario di un Ordine Carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari.

Al termine della notifica del provvedimento e della redazione dei relativi verbali, il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta ove sconterà una condanna per droga.