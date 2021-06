Resoconto Assemblea Regionale AIFO-Associazione Amici di Raoul Follereau

E’ stato eletto un nuovo presidente regionale, i delegati nazionali e i referenti regionali per ciascun territorio.

Hanno partecipato i gruppi di Cagliari, Nuoro e Oristano, ha presenziato il presidente Nazionale Antonio Lissoni che ha fatto gradita visita ai Gruppi.

In mattinata sono stati proiettati dei video report su alcuni progetti che l’AIFO ha realizzato in alcuni paesi dell’Asia e dell’Africa come India e Mozambico.

Il presidente ha fatto un breve rendiconto dell’attività dell’Associazione in questi ultimi due anni, per via della Pandemia i ricavi sono calati, sono perciò diminuiti anche i progetti come numero. Quelli realizzati sono però tutti di buona qualità.

La motivazione principale d’azione dell’AIFO, ha detto il Presidente,” NON LA SOLA , MERA,CARITÀ’ “…ma è “UN AGIRE FACENDOSI PROSSIMO AL BISOGNOSO”….

E’ un’azione che vede protagonisti i destinatari stessi dei progetti migliorando la propria situazione socio- economico.

Il sistema della microimpresa alle famiglie nell’ambito rurale, della pesca, o della piccola imprenditoria come la sartoria o la calzoleria, creano posti di lavoro autonomo, consentono la restituzione del prestito, ridonano dignità e speranza di vita ai beneficiari.

Alcuni filmati hanno mostrato come alcune popolazioni dell’India emarginate e non aiutate dal Governo poiché ritenute “occupanti abusive” di alcuni territori delle foreste hanno ricevuto dei KIT alimentari dell’AIFO proprio in piena pandemia.

E’ seguito un dibattito, molto partecipato. Si sono fatti i ringraziamenti per la presidente regionale uscente Manca Andreina, che in molto molto egregio e ammirevole ha diretto i lavori a livello regionale in questi ultimi anni, i saluti con l’augurio reciproco di buona collaborazione tra i gruppi per gli anni avvenire.

Nuoro 27/6/2021 firmato: I referenti Armano Manca e Antonio Sanna e tutto Gruppo Aifo di

Nuoro

.

per informazioni Antonio Sanna

cell.338/3381394 – 346/2227737