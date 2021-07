Quartucciu. Sabato la 5^ edizione “Cortes in Classic”: la musica classica nelle antiche case a corte

Cortes in Classic. Nella splendida cornice di Quartucciu con il suo patrimonio di storia e tradizioni, si terrà la quinta edizione del progetto Cortes in Classics, che continua il suo percorso itinerante dopo la pausa forzata a causa della pandemia.

L’iniziativa originale nel suo genere aprirà ancora una volta, i cortili delle case storiche più belle alla musica per eccellenza, quella classica creando un “ensemble” tra tradizione, storia e musica.

Nata da un’idea del giornalista Maurizio Melis, che ha intuito una diversa fruibilità delle corti, solitamente usate per l’agroalimentare e l’artigianato, Cortes In Classics ha iniziato un nuovo corso nella valorizzazione delle antiche case della nostra tradizione.

Il progetto fortemente voluto dall’amministrazione quartuccese, si colloca in un contesto già attivato di ampio respiro, atto a migliorare l’interesse storico culturale e turistico della cittadina, avendo come partners principali, gli stessi abitanti, coinvolti a pieno titolo alla stesura pratica – organizzativa dei progetti, proposti dall’amministrazione comunale.

Il format depositato alla SIAE prevede quattro location storiche, che quest’anno in via eccezionale saranno tre, nell’ordine concertistico: DomusArt ex casa fam. Angioni corte secondaria, casa fam. Olla e DomusArt ex casa fam. Angioni corte principale. I concerti, rigorosamente gratuiti, avranno una durata di circa 30/40 minuti ciascuno, con musicisti e repertori diversi.

Alla fine del primo concerto, gli ospiti verranno invitati a trasferirsi, con l’ausilio del personale dello staff alla corte successiva, attraversando le vie della cittadina, dando la possibilità agli stessi, di vedere le bellezze architettoniche e paesaggistiche del piccolo centro.

L’amministrazione comunale aderendo al progetto Corte in Classics, ha voluto dare un segno di ripartenza importante insieme ad un cartellone di eventi estivi prestigioso.

Per i non residenti come sempre è stato individuato un punto d’incontro, Piazza Parrocchia, nel cuore del centro storico del paese, ad attendere gli ospiti ci sarà una guida che accompagnerà i visitatori nella sede del primo concerto. L’orario del ritrovo è fissato per le 21.15.

Tutte le esibizioni musicali verranno proposte dagli allievi del Conservatorio di musica di Cagliari, intitolato a Giovanni Pierluigi da Palestrina, grazie alla sensibilità della direttrice la Prof.ssa Aurora Cogliandro che per la prima volta ha supportato il progetto Cortes in Classics.

La collaborazione dell’Istituzione musicale cagliaritana con l’iniziativa non è casuale, nasce dall’alta reputazione artistica che la Scuola ha maturato negli anni, grazie anche alla grande professionalità degli stessi insegnanti che con il loro impegno assieme a quello degli stessi studenti, mantengono ai vertici nella classifica di gradimento il nome dell’istituto musicale.

Va ricordato che il Conservatorio da anni porta avanti una politica di apertura verso l’esterno accettando i numerosi inviti fuori dalle sedi concertistiche istituzionali.

Ampio il repertorio che verrà proposto, da Chopin a Schumann, da Rossini a Ginastera, i musicisti coinvolti per questa esibizione saranno undici e per la prima volta verrà utilizzato il pianoforte per un concerto.

Cortes in Classics, è un marchio regolarmente registrato, presso la Camera di Commercio di Cagliari, mentre il format è stato depositato presso la SIAE.