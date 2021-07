Pulizie in zona parco F. Noce a Olbia: grande soddisfazione per i volontari

Si sono trattenuti fino al crepuscolo della serata di lunedì 28 giugno i volontari olbiesi della fondazione La Via della Felicità, finché non hanno completato con soddisfazione le pulizie del quartiere in zona parco Fausto Noce. Certamente non si può saltare di gioia quando per strada, oltre alle solite sporcizie che diciamo, “si possono trovare a causa di un momento di sbadataggine”, si fa la scoperta di un grosso televisore, stendi panni e parti di mobilio in legno accatastate.

Tuttavia si può parlare di felicità in quanto l’aiuto incondizionato porta sempre soddisfazione. Il lavoro dei volontari di questa fondazione è ispirato ai principi scritti nel libro di L. Ron Hubbard da cui il gruppo prende il nome. Per questo motivo lo spirito con cui avvengono le iniziative non è mai critico, né nei confronti delle istituzioni, né nei confronti di chi si è confuso prendendo la strada come cestino della spazzatura.

Tra i principi esposti nel libro La Via della Felicità, oltre a quello che a tutti gli effetti ha ispirato questa iniziative “Proteggi e migliora il tuo ambiente”, c’è anche “Dà un buon esempio” e “Cerca di trattare gli altri come vorresti essere trattato tu”. Il libro incita ad una maggior esperienza delle virtù e se ci si chiede in che modo si vorrebbe essere trattati dagli altri, di sicuro sarebbe spiacevole che qualcuno puntasse il dito contro piuttosto che aiutare dando un suggerimento migliore, un esempio migliore. A nessuno piace essere criticato e allora perché criticare. Ecco perché un atteggiamento comprensivo e d’aiuto è di casa per questi volontari, ecco perché continuano a dare il proprio contributo e regalano una copia del libro a chi chiede chi siano, in modo da invitare altri a camminare sulla via della felicità.