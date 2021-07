Provincia di Oristano – Nomina nuove Consigliere di parità

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano, Maria Obinu e a Sara Meli sono state nominate rispettivamente Consigliere di Parità effettiva e supplente della stessa Provincia di Oristano. Subentrano alla Consigliera di parità uscente, Stefania Carletti e alla supplente, Simona Trogu. Le neoconsigliere resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

Entrambe hanno acquisito importanti esperienze nell’ambito dell’equità di genere: Maria Obinu, giornalista professionista, laureata in lettere all’Università di Cagliari è tutt’ora componente della commissione pari opportunità del Comune di Oristano. Sara Meli, libera professionista, laureata in Architettura all’Università degli studi di Firenze è componente della Commissione comunale per l’Equità tra i generi e le Pari Opportunità del Comune di Cabras.

Il ruolo della consigliera di parità è previsto e regolato dal Decreto Legislativo n. 198 del 11 aprile 2006 e successive modifiche. Tra le funzioni, vi sono in particolare quelle di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza e di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro. Nell’esercizio di queste funzioni, la Consigliera di parità è pubblico ufficiale e ha l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza per ragione del suo ufficio.

In attesa di aprire un apposito ufficio nella sede della Provincia di Oristano, chiunque volesse contattare la Consigliera di parità può farlo tramite il centralino dell’Ente, al n. 07837931.